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В Самарской области из-за паводка подтопило 46 приусадебных участков и три моста

Обильное снеготаяние привело к подтоплению 46 приусадебных участков, трех низководных мостов и одного участка автомобильной дороги в Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В частности, подтоплено десять приусадебных участков в селе Русская Борковка, восемь – в Нижнем Санчелеево, три – в Тимофеевке, 21 участок, в том числе, один жилой и два нежилых дома – в Выселках Ставропольского района и четыре – в Новом Ризадее Сызранского района. Кроме того, подтоплены два подвала в частных жилых домах в Безенчуке Безенчукского района, низководный мост через реку Большой Иргиз в Пестравском районе, низководный мост через Малый Кинель в Кинель-Черкасском районе и низководный мост через Большой Иргиз в Большеглушицком районе.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Помимо прочего, в зоне подтопления оказался участок автодороги Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» на 44 км в районе СНТ «Нефтяник 1» Волжского района. Уровень воды над дорожным полотном в указанном районе достигает 15 см.

Транспортное сообщение не нарушено. Эвакуация жителей не требуется. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.

Ранее в Самарской области начался паводок. ГУ МЧС России по региону ликвидирует последствия подтопления.

Георгий Портнов

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