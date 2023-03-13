В Самаре автобусы пустили в объезд из-за разрушенной дороги на Зубчаниновском шоссе

Дорожное покрытие на Зубчаниновском шоссе в Самаре разрушилось. В связи с этим автобусы маршрута № 27 и 75 в понедельник пустили в объезд. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

В настоящее время автобусы указанных маршрутов едут по Зубчаниновское шоссе, далее – по ул. Физкультурная и Кузнецкому переулку. Затем транспорт следует по маршруту в сторону города.

Фото: Администрация Самары

Ранее жители Самары пожаловались в соцсетях на то, что ул. Магистральная, Зубчаниновское шоссе, ул. Литвинова и Аэропортовское шоссе затопило водой. Содержанием дорог по указанным адресам в Кировском районе занимается ООО «Конор».

Как сообщила в своем Telegram-канале глава Самары Елена Лапушкина, чиновникам уже поступило обращение о подтоплении пешеходного перехода в районе дома 151г по Зубчаниновскому шоссе. В настоящее время ООО «Конор» откачивает талые воды в Кировском районе, добавила градоначальница и пояснила, что подтопление по указанному адресу связано «с отсутствием ливневой канализации». Кроме того, жители сообщили о том, что в городе затопило Молодежный парк.

Также сообщалось о том, что в регионе начался паводок. В связи с этим в Самарской области подтопило 46 приусадебных участков, три моста и участок дороги.

Георгий Портнов