Белгородский губернатор сообщил о трех сбитых ракетах, пострадал один человек

В городе Новый Оскол сработала система ПВО, сбито три ракеты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По о его словам, пострадал мужчина, получивший осколочное ранение руки.

«Последствия на земле уточняются... Также есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. Все оперативные и аварийные службы выехали на место»,— написал он в Telegram.

После начала российской военной операции власти граничащей с Украиной Белгородской области стали регулярно сообщать об обстрелах. В частности, 4 марта, по словам господина Гладкова, обстрелу подверглось село Бутырка Валуйского городского округа, никто на пострадал. 5 марта в результате обстрела села Щетиновка была повреждена линия электропередачи.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер