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Коммерсантъ FM
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Мужчина ранен при обстреле села Ясные Зори в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об обстреле приграничного с Украиной Белгородского района.

На этот раз под обстрел попало село Ясные Зори, расположенное в 35 км от Белгорода и в 7 км от границы с Украиной. По предварительным данным, есть один пострадавший — мужчина, который получил ранение в руку. Ему оказывают медпомощь.

Также снарядом поврежден ангар на территории сельхозпредприятия. Оно уже подвергалось обстрелу в конце прошлого года: тогда на предприятии погиб человек.

Ранее сегодня 10 марта об обстреле сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Снаряды упали в поселке Белевица, пострадавших и разрушений не было.

Сергей Толмачев, Воронеж

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