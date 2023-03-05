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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор сообщил о повреждении линии электропередачи после обстрела Щетиновки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Щетиновка. По его информации, в результате атаки никто не пострадал. В обстреле губернатор обвинил вооруженные силы Украины.

«Снарядом поврежден сарай на территории сельхозпредприятия, а также линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы выехали на место»,— написал господин Гладков в Telegram.

После начала российской военной операции на Украине Вячеслов Гладков регулярно сообщает об обстреле региона. В частности, 3 марта он рассказал, что в результате обстрела сел Коновалово и Устинка пострадали 12 частных домовладений. 4 марта, по его словам, обстрелу подверглось село Бутырка Валуйского городского округа. Из местных жителей никто на пострадал.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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