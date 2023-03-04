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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор сообщил о повреждении школы в результате обстрела приграничного села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле села Бутырки Валуйского городского округа, пострадавших нет. Снаряды упали на территорию школы, выбиты восемь окон.

Губернатор добавил, что в ближайшее время местные власти восстановят тепловой контур пострадавших помещений школы.

Вчера, 3 марта, под обстрел попали два села в Белгородской области, в которых пострадали 12 частных домовладений,— Коновалово и Устинка. Пострадавших среди жителей нет.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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