«Атон» простился с фондами

ЦБ зарегистрировал итоги ликвидации 15 биржевых фондов, ориентированных на иностранные ETF. Тем самым поставлена точка в процедуре закрытия фондов, которую летом прошлого года инициировала УК «Атон-менеджмент». Остальные управляющие компании (УК) не готовы ликвидировать подобные фонды и стараются переориентировать их на внутреннюю инфраструктуру. Но с заблокированными фондами, иностранные активы которых находятся в НРД, УК получат возможность работать только во второй половине года, после того как такие активы будут выделены в специальные ЗПИФы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ЦБ 10 марта утвердил отчет о прекращении деятельности 15 биржевых фондов (БПИФ) под управлением УК «Атон-менеджмент», которые инвестировали в иностранные ETF. О решении ликвидировать эти БПИФы управляющая компания объявила в июне 2022 года (см. “Ъ” от 29 июня 2022 года). На столь непопулярный шаг УК пошла в связи с тем, что не могла гарантировать клиентам возможность свободно проводить сделки с паями. Решение было принято 12 июля, Московская биржа объявила о приостановке торгов паями этих фондов с 13 июля. По оценке “Ъ”, суммарная стоимость чистых активов (СЧА) фондов на последнюю расчетную дату составила 342 млн руб.

В последующие несколько месяцев УК «Атон-менеджмент» продала акции ETF в портфелях фондов и распределила имущество между пайщиками. Но прежде в правила фондов были внесены изменения. Была заменена валюта денежной компенсации с доллара США на рубль. Компания сократила размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение деятельности фонда, с 0,1% до 0%.

О высоких рисках инвестиций в иностранные ценные бумаги (ИЦБ) в последние месяцы не раз заявляли представители ЦБ. Регулятор планомерно ограничивает доступ к ним неквалифицированных инвесторов. О высоких инфраструктурных рисках участникам рынка напомнило и попадание в санкционный SDN-лист банка «Тинькофф», после чего Московская биржа по решению УК «Тинькофф Капитал» временно приостановила операции с ее валютными БПИФами. Гендиректор УК «Тинькофф Капитал» Руслан Мучипов рассказал, что компания реализует ряд инфраструктурных изменений и в ближайшие недели ждет постепенного возобновления торгов валютными фондами.

Тем не менее опрошенные “Ъ” участники рынка пока не готовы идти по пути «Атона» и ликвидировать фонды иностранных активов, а для минимизации рисков переводят их на внутреннюю инфраструктуру. «Иностранные активы из наших ПИФов, которые хранились во внешней инфраструктуре, практически все были проданы еще летом. Сейчас фонды на ИЦБ наполняем за счет бумаг, которые торгуются на СПБ Бирже»,— отмечает гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев. «"Альфа-Капитал" пока не ликвидировал ни один из действующих ПИФов, более того, в прошлом году принимал решение о разморозке ряда фондов с незначительной долей заблокированных активов»,— рассказал глава направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский.

Руслан Мучипов считает, что ликвидация или переформатирование фонда имеет смысл в случае снижения интереса инвесторов к таким стратегиям либо невозможности ее дальнейшего поддержания по независящим от УК причинам. «Не видим предпосылок для необходимости ликвидации или переформатирования»,— отметил он. «Несмотря на инфраструктурные риски, достаточно много клиентов проявляют интерес к иностранным активам, желая диверсифицировать свой портфель. Для многих клиентов важен доступ к максимальному количеству рынков»,— говорит директор по поддержке продаж и клиентскому опыту «БКС Мир инвестиций» Андрей Верещагин.

Более серьезной проблемой для рынка остается значительная часть по-прежнему заблокированных фондов, которых, по оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, более сотни. В феврале Банк России утвердил требования к процедуре создания специальных ЗПИФов, состоящих из заблокированных иностранных бумаг. Такие бумаги будут выведены из состава действующих розничных ПИФов в ЗПИФ, паи которого будут выданы всем пайщикам первоначального фонда. Также возможен вариант смены статуса розничного фонда на закрытый фонд. Это позволит возобновить операции тех фондов, где доля заблокированных активов несущественна. В дальнейшем, если в таких ЗПИФах будет формироваться денежный поток за счет реализации активов либо иных поступлений, он должен распределяться среди пайщиков.

Виталий Гайдаев