Импортозамещение в ПИФах

«Атон» намерен закрыть большую часть своих биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов). Под ликвидацию попадут фонды с иностранными активами, которые в условиях постоянно расширяющихся санкций выглядят для россиян токсичными. Однако для компаний, чьи иностранные активы оказались заблокированы в НРД, это невозможно, и остается только ждать предложений ЦБ по выделению их в отдельные ЗПИФы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ИК «Атон», входящая в группу УК «Атон-Менеджмент», сообщила, что планирует закрыть 15 биржевых фондов, которые инвестировали в иностранные ETF. Решение о прекращении фондов компания намерена принять 12 июля, до этого времени клиенты могут продать принадлежащие паи на торгах Московской биржи. По завершении процедуры прекращения фондов, которая займет около трех месяцев, «все паи будут погашены и имущество фондов распределено между (оставшимися.— “Ъ”) пайщиками», отмечает компания.

В результате ликвидации УК «Атон-Менеджмент» лишится большей части своей линейки БПИФов, активное развитие которой началось весной прошлого года (см “Ъ” от 8 апреля 2021 года). Однако стоимость чистых активов (СЧА) ликвидируемых фондов невелика. По оценке “Ъ”, речь идет о 361,5 млн руб., то есть менее 3% от СЧА всех розничных фондов компании.

Это первый пример массового закрытия БПИФов на российском рынке. По закону УК имеет несколько оснований для ликвидации фонда. По словам главы направления по взаимодействию с госорганами «Альфа-Капитала» Николая Швайковского, к такому основанию можно отнести выкуп паев уполномоченным лицом и предъявление их в УК к погашению с последующим расторжением всех договоров либо делистинг фонда. Еще одним основанием для ликвидации фондов было неисполнение в течение 15 рабочих дней обязанности УК обеспечить покупку-продажу паев, но до конца месяца по решению ЦБ эта норма не применяется.

Основная причина, по которой «Атон-Менеджмент» мог пойти на сокращение линейки фондов,— повышенные риски инвестиций в иностранные активы для клиентов. О существовании таких рисков неоднократно предупреждал ЦБ.

По словам гендиректора УК «Арикапитал» Алексея Третьякова, иностранные активы в ПИФах стали токсичными, так как законодательно пайщики должны иметь возможность погасить паи и получить средства в любой момент. «Чтобы не усугубить ситуацию, попав под заморозку, логично продать такие активы, пока они ликвидны»,— отмечает господин Третьяков.

Однако такая возможность существует не у всех управляющих компаний. Как отмечает Николай Швайковский, такой вариант ликвидации работает, только если у управляющей компании есть возможность реализации активов ПИФов, и не работает, если они находятся на «замороженном» счете НРД. Для решения проблемы во втором случае сейчас обсуждается вариант выделения заблокированных активов в специальные ЗПИФы (см. “Ъ” от 8 июня).

Лишь немногим управляющим компаниям повезло иметь счета не в НРД, а напрямую в Euroclear или в западных банках, а также в депозитарии «СПБ биржи» Бест Эффортс банке, отмечают эксперты. По словам нескольких собеседников на рынке, иностранные активы в БПИФах «Атон-Менеджмента» находились на счетах в Euroclear. «"Атон" исторически ведет основной бизнес на Кипре и держит клиентские активы в европейских депозитариях»,— поясняет директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров. Кроме того, через западные депозитарии работают, например, «Райффайзен Капитал», «Тинькофф Капитал», «Альфа-Капитал», «Арикапитал». В «Райффайзен Капитале» не стали комментировать ситуацию, в «Тинькофф Капитале» не ответили на запрос.

Алексей Третьяков из «Арикапитала» отметил, что там «практически завершили продажу иностранных активов из фонда "Мировые рынки", поэтому потенциальных клиентов предупреждаем, что его название уже не соответствует структуре активов». Полученные средства реинвестируются в российские активы, уточнил господин Третьяков, со временем компания внесет изменения в инвестиционную декларацию фонда и он будет переименован.

Виталий Гайдаев