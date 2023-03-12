Иран рассчитывает на завершение войны в Йемене благодаря своему сближению с Саудовской Аравией

Представительство Ирана при ООН заявило, что пятничное соглашение с Саудовской Аравией о восстановлении двусторонних отношений поможет добиться политического урегулирования многолетней войны в Йемене. Гражданская война в Йемене между повстанцами и правительственными войсками длится с 2014 года, начало конфликта относится к 2004 году.

Ссылаясь на заявление представительства Ирана, государственное агентство IRNA заявило, что соглашение ускорит процесс возобновления перемирия и «поможет начать национальный диалог и сформировать инклюзивное национальное правительство в Йемене». Месячное перемирие, самое продолжительное за время йеменского конфликта, истекло в октябре. Обе стороны, однако, воздержались от серьезных провокаций, сообщает AP.

Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая поддерживает международно признанное правительство Йемена. Иран выступает на стороне повстанцев-хуситов.

Договоренность между Ираном и Саудовской Аравией была достигнута при посредничестве Китая, напряженность в отношениях двух стран длилась семь лет. Правозащитные организации заявляют, что война в Йемене вызвала один из худших гуманитарных кризисов в мире и поставила миллионы людей на грань голода.

О том, что сулит это соглашение, читайте в публикации «Ъ» «На Ближнем Востоке пошли на сближение».

Мария Федотова