Март, март левой!

В Кишиневе в воскресенье протестовали противники президента Майи Санду. Тысячи людей вышли в центр молдавской столицы по призыву оппозиционной партии «Шор», чтобы потребовать отставки всех и компенсации счетов за энергоносители за три зимних месяца. Пожелания были проигнорированы, при этом власти страны отчитались о том, что они успешно сорвали российский план дестабилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция протеста в Кишиневе

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Акция протеста в Кишиневе

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

В Кишиневе 12 марта прошла акция протеста, в очередной раз организованная оппозиционной партией «Шор» беглого бизнесмена Илана Шора. Сам политик с 2019 года живет в Израиле, поскольку на родине гарантированно окажется за решеткой за соучастие в незаконной схеме вывода из страны $1 млрд в 2014 году. Протестами он руководит удаленно.

На месте же всю организационную работу курирует зампред партии «Шор» Марина Таубер. В белом пальто с мегафоном она и на этот раз вела протестующих по центральному проспекту Кишинева к главной площади молдавской столицы.

На этот раз протест, организованный «шоровцами», проходил в совершенно ином контексте, чем в прошлом году и даже в начале нынешнего. Месяц назад президент страны Майя Санду обвинила Москву в подготовке свержения молдавской власти. Соответствующий якобы перехваченный план коллегам в Молдавии передали украинские спецслужбы.

После этого молдавские силовики стали с усиленным вниманием относиться ко всем, кто пытается пересечь границу республики. Участились случаи отказа во въезде гражданам иностранных государств. Перед воскресной акцией власти предупредили: на ней возможны провокации. А непосредственно в день начала митинга глава полиции Кишинева Виорел Чернэуцяну заявил на брифинге, что российские спецслужбы намерены дестабилизировать ситуацию в стране, что молдавские силовики установили координаторов из России, которые готовили группы для провокаций.

На фоне этих заявлений молдавские полицейские 12 марта действовали жестче, чем обычно.

Из целого ряда городов не позволили выехать автобусам с протестующими, которые направлялись в Кишинев. Уже на самой акции произошло несколько стычек с силовиками, и больше 50 человек были задержаны.

На митинге протестующие приняли резолюцию, в которой потребовали от правительства страны оплатить всем гражданам счета на энергоносители за три зимних месяца.

В кабинете министров на это требование ничего не ответили. Между тем протест прокомментировал генеральный секретарь администрации президента Молдавии Андрей Спыну. В своем Telegram-канале он написал: «Чтобы было понятно: то, что происходило в центре столицы,— это не протест. Нужно прямо сказать: это была неудачная попытка России дестабилизировать Молдову».

Глава МВД Молдавии Анна Ревенко также заявила, что ее подчиненные работают, чтобы предотвратить попытки пошатнуть молдавскую стабильность и демократию. «МВД не позволит преступникам и предателям прикрывать насилие своим правом на протест. Тех, кто под любым предлогом нарушает закон, ждет ответ перед следственными органами. Предателей нашей страны я предупреждаю, что они скоро предстанут перед судом независимо от того, сколько денег и помощи они получают для разрушения нашей страны»,— заявила госпожа Ревенко, не называя имен.

Впрочем, эти имена известны. Президент Майя Санду ранее прямо заявила, что инструментом Москвы в Молдавии является партия «Шор», которую она назвала «преступной группировкой».

Владимир Соловьев