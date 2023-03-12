Корабль Crew Dragon с Анной Кикиной приводнился у Флориды

Космический корабль Crew Dragon от SpaceX с экипажем Crew-5 приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида. На Землю вернулись космонавты Анна Кикина («Роскосмос»), Николь Манн, Джош Кассада (NASA) и Коити Ваката (Японское агентство аэрокосмических исследований).

Корабль осуществил посадку в 21:02 11 марта по времени восточного побережья США (05:02 12 марта по московскому). Трансляцию вела SpaceX в Twitter.

Экипаж Crew-5 прибыл на Международную космическую станцию 7 октября 2022 года. Корабль с экипажем отстыковался накануне, 11 марта. Он находился в полете около 19 часов. На МКС остаются космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев («Роскосмос»), Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург (NASA) и Султан аль-Нейади (ОАЭ).

Леонид Уварчев