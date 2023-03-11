Корабль Crew Dragon с Анной Кикиной отстыковался от МКС

Американский корабль Crew Dragon-5 компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции (МКС). Он должен будет доставить трех космонавтов, в том числе россиянку Анну Кикину, на Землю. Об отстыковке корабля сообщил «Роскосмос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экипаж Crew Dragon-5

Фото: NASA Экипаж Crew Dragon-5

Фото: NASA

Корабль отстыковался в 10:20 мск. Он проведет в полете 19 часов, а затем приводнится в Мексиканском заливе у побережья Флориды в воскресенье в 5:02 мск. Помимо Анны Кикиной на корабле возвращаются на Землю астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада. Все они прибыли на МКС в рамках пятой регулярной миссии Crew Dragon 7 октября 2022 года.

Тем временем на МКС продолжают работу российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, космонавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.

Анастасия Ларина