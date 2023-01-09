Наместник Киево-Печерской лавры обвинил украинские власти в гонениях на церковь

Настоятель монастыря Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что власти Украины ведут гонения на церковь. По его словам, Успенский собор передан «самосвяту». Митрополит сделал заявление после рождественского богослужения в лавре, которое провел глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Павел

Фото: Стрингер / РИА Новости Митрополит Павел

Фото: Стрингер / РИА Новости

«Нас было десять тысяч, а их тысяча, но у них были автоматы, у них были пистолеты. Они вооружились против своего народа. Я не настолько глупый, чтобы благословить вас, чтобы идти на смерть. Еще не время. Каждый изберет свой подвиг, который захочет. Их еще будет много впереди»,— сказал митрополит Павел после рождественской службы. Его слова приводит издание «Страна.UA» в своем Telegram-канале.

«Под прикрытием того, что делается в стране, они вместо объединения начали гонения на Церковь. И раз на Церковь, то и на ее главу — Христа»,— добавил он. Митрополит Павел также назвал главу ПЦУ Епифания «сущим бесом», а проведение богослужения ПЦУ в Успенском соборе — «самосвятом».

ПЦУ была основана в 2018 году, в 2019-м она получила статус автокефальной от Константинопольского патриарха. Московский патриархат не признает ПЦУ и считает ее раскольнической. В России считают канонической Украинскую православную церковь (УПЦ). В конце 2022 года в ее приходах Служба безопасности Украины провела ряд обысков. Представителей УПЦ подозревают в связях с Россией. Также в начале января украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому гражданство 13 священников Украинской православной церкви будет аннулировано.

7 января ПЦУ впервые провела в Киево-Печерской лавре в честь Рождества. Глава ПЦУ Епифаний также говорил, что в будущем ПЦУ получит лавру в свое управление.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко