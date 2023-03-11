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Коммерсантъ FM
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Дания в начале мая передаст Украине первый танк Leopard 1

Первый из около 100 танков Leopard 1, обещанных Данией, Нидерландами и Германией, прибудет на Украину в начале мая, передает TV2 слова исполняющего обязанности министра обороны Дании Троельса Лунда Поульсена.

По словам господина Поульсена, процесс поставки танков Leopard 1 завершится ближе к осени. За это время страны планируют передать Украине от 80 до 90 танков этой модели.

В начале февраля Дания, Нидерланды и Германия запустили проект по ремонту танков Leopard 1A5, чтобы в дальнейшем безвозмездно передать их ВСУ, сообщается на сайте Минобороны Дании. Первая подцель соглашения — как можно быстрее обеспечить танками два батальона ВСУ, передав около 80 машин. Ожидается, что первые танки используют для обучения украинских военных, добавили в ведомстве.

Изначально в коалицию по поставкам танков Leopard 2 на Украину вошли восемь стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. Позднее Нидерланды и Дания объявили, что вместо Leopard 2 поставят ВСУ Leopard 1. Великобритания и США планируют направить Challenger и Abrams. По информации The Times, к апрелю 2023 года на Украину могут прибыть только 50 западных танков из 320 обещанных.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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