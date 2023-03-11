Турецкий транзит ждет разъяснений

В проблеме с транзитом товаров через Турцию теперь разбирается российское посольство. Дипломаты вместе с членами торгового представительства обратились к местным властям с просьбой объяснить причину приостановки поставок. В посольстве надеются получить ответ в ближайшее время. 9 марта “Ъ FM” сообщал о том, что Турция начала блокировать транзит санкционных грузов в Россию. С чем это связано, и как долго продлится, до сих пор официально неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщает, что ограничения введены с 1 марта в связи с западными санкциями. На этом фоне участники рынка уже начинают искать альтернативные маршруты доставки грузов. Одним из вариантов могут стать Объединенные Арабские Эмираты. А оттуда — в Иран. Однако управляющий директор группы компаний «Совтрансавто» Владимир Тян говорит, что такой путь нельзя считать полноценной заменой:

«Полноценной альтернативы нет, учитывая совокупность факторов, стоимость и характер грузов, который туда идет, и статус Турции. Варианты обхода через ОАЭ и Иран имеют свои ограничения — либо связанные с санкциями, либо со стоимостью. Поэтому, пока это происходит в масштабе трех дней, думаю, что альтернативных вариантов, к которым нужно срочно обращаться, наверное, нет. Тем более что сам вопрос еще до конца не прояснился. Сколько времени грузы могут простоять? Наверное, до недели все еще потерпят. Я склоняюсь к тому, что это технический сбой, но дать какую-то профессиональную оценку я не могу».

Проблемы с транзитом грузов начались после того, как таможенная система Турции стала блокировать транзиты с получателем «Российская Федерация». Некоторые перевозчики связывают это с тем, что с 2016 года Турция использует единую с Евросоюзом систему для оформления транзитных грузов. Поэтому формально оно происходит по правилам ЕС, то есть с учетом запрета на перевозку санкционных товаров.

При этом Турция к западным ограничениям официально не присоединялась. Поэтому проблемы могли возникнуть из-за сбоя, считают участники рынка. Однако это всего лишь версия, которую подтверждать или опровергать турецкие власти не будут, отмечает учредитель компании VIG Trans Игорь Ребельский:

«Сейчас очень много догадок, но пока что конкретных разъяснений нет. Возможно, это произошло из-за того, что в Турцию приезжала американская делегация, возможно, из-за того, что скоро в стране выборы, и такой шаг может принести какие-то дополнительные очки.

Очень много вариантов, но пока ничего непонятно. Все на логистическом рынке и не только обсуждают данную тему, и здесь есть четкое понимание, что турецкая сторона в одностороннем порядке достаточно быстро и жестко ввела меры, никого заранее не уведомив.

Правила игры никому не ясны, как действовать — непонятно. Все находятся в режиме ожидания. Российская сторона на уровне МИД отправила Анкаре пожелания о разъяснениях. Как таковых альтернатив, которые смогли бы хотя бы на 50% закрыть проходную способность, которая давала Турция, сейчас нет».

По данным Bloomberg, с марта по октябрь 2022 года Турция отправила в Россию товаров на $800 млн. Из-за этого в начале февраля власти США призвали Анкару «ограничить поток», поскольку часть из изделий, которые перевозятся транзитом могут быть использованы военными. Если Турция не приостановит транзит, то ей могут грозить вторичные санкции, предупреждали в Вашингтоне.

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Владислав Викторов