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Коммерсантъ FM
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Посольство РФ выясняет причину остановки Турцией транзита санкционных товаров

Посольство и торговое представительство России в Анкаре выясняют причину проблем с оформлением транзита части товаров российских компаний в Турции. Об этом РБК рассказали в дипмиссии. Ранее стало известно, что трудности возникли с перевозкой санкционных товаров.

«В настоящее время посольство и торгпредство ведут работу по выяснению обстоятельств и подоплеки обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний. Находимся в контакте с турецкими властями. Надеемся на разрешение ситуации в ближайшие сроки»,— сказали в посольстве.

О том, что таможенная система Турции блокирует оформление транзита грузов в Россию, 9 марта сообщил «Ъ FM». Участники рынка отмечали, что проблемы с оформлением возникли при транзите санкционных товаров, которые идут в Россию по схемам параллельного импорта. Официального постановления о приостановке поставок власти Турции не публиковали. Логисты отмечают, что полностью ввоз санкционных товаров закрыт не будет — он лишь подорожает, поскольку теперь груз придется растаможивать с уплатой всех налогов и сборов, оформлять как турецкий и перевозить в Россию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Страна неограниченных таможностей».

Милена Костерева

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