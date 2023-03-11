«Воронеж» начинает фестивалить

Анимационная студия «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) анонсировала на 19–21 мая 2023 года первый Воронежский международный анимационный фестиваль. До 31 марта принимаются заявки в номинациях по полному и короткому метрам, а также по сериалам. После этого организаторы обещают опубликовать полную программу, в которую войдут конкурсные и внеконкурсные фильмы «о дружбе, семейных ценностях, нравственных ориентирах, воспитании, взрослении, культуре, природе и познании», мастер-классы и круглые столы по будущему индустрии. Минкульт РФ уже предусмотрел на проект 2 млн руб., но полный бюджет еще не сформирован. Вместе с тем в Воронеже в очередной раз отменили всероссийский фестиваль японской анимации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный продюсер студии "Воронеж" Владимир Николаев обещает познакомить зрителей местного фестиваля анимации с мировыми образцами индустрии

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Генеральный продюсер студии "Воронеж" Владимир Николаев обещает познакомить зрителей местного фестиваля анимации с мировыми образцами индустрии

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Анимационная студия «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) анонсировала на 19–21 мая 2023 года первый Воронежский международный анимационный фестиваль. До 31 марта принимаются заявки в номинациях по полному и короткому метрам, а также по сериалам. После этого организаторы обещают опубликовать полную программу, в которую войдут конкурсные и внеконкурсные фильмы «о дружбе, семейных ценностях, нравственных ориентирах, воспитании, взрослении, культуре, природе и познании», мастер-классы и круглые столы по будущему индустрии. Минкульт РФ обещал выделить на проект 2 млн руб., но полный бюджет еще не сформирован. Вместе с тем в Воронеже в очередной раз отменили всероссийский фестиваль японской анимации.

О старте приема заявок на первый Воронежский международный анимационный фестиваль 10 марта сообщила анимационная студия «Воронеж». Компания занимается организацией форума при поддержке Минкульта РФ и облправительства.

В рамках фестиваля запланированы конкурсная и внеконкурсная программы. Конкурс пройдет в трех номинациях — полнометражные мультфильмы (длительность от 60 до 160 минут), короткий метр (1–30 минут) и сериалы (серии продолжительностью 1–30 минут). Все картины должны быть созданы не ранее 1 января 2021 года. Заявки принимаются до 31 марта. Кроме того, на фестивале пройдут мастер-классы, круглые столы и творческие встречи, а также отдельная «программа практикума», которая «представит анимацию как один из самых динамично развивающихся видов искусства и креативных индустрий».

В состав жюри войдут «российские и иностранные профессионалы и представители анимационной отрасли». Программным директором стала продюсер Paranoid Animation Studio LLC Алена Сычева, которая также курирует еще несколько фестивалей, в том числе анимационную программу Московского международного кинофестиваля. Директором назначен генеральный продюсер воронежской студии Владимир Николаев.

В компании отметили, что воронежский форум пройдет «как смотр современного профессионального отечественного и мирового анимационного кино для детской, подростковой и взрослой аудитории». «Для включения в программу фестиваля будут отобраны фильмы о дружбе, семейных ценностях, нравственных ориентирах, воспитании, взрослении, культуре, природе и познании», — рассказали представители студии.

Владимир Николаев пояснил «Ъ-Черноземье», что полная программа фестиваля будет опубликована после окончания приема заявок. По его словам, вход на показы и мастер-классы сделают свободным, но по предварительной регистрации. На каких площадках будут трансляции, пока не определено. Однако, уверен господин Николаев, форум станет «ярким и запоминающимся событием для жителей и гостей региона»: «Он познакомит аудиторию с выдающимися образцами мировой анимации, станет площадкой для диалога и обмена международным опытом между профессионалами и послужит дополнительным стимулом для развития креативных и цифровых индустрий в Воронеже». Денежных призов для победителей конкурса не предусмотрено, уточнил директор фестиваля.

Бюджет проекта Владимир Николаев назвать затруднился, так как программа еще в разработке. Он уточнил, что по заявке студии Минкульт предусмотрел финансирование в размере 2 млн руб. «Остальная поддержка фестиваля будет организована силами студии и области в соответствии с организационными потребностями»,— добавил Владимир Николаев.

Разговоры о необходимости воронежского фестиваля мультфильмов идут давно. Почти десять лет назад тогдашний губернатор Алексей Гордеев предлагал организовать анимационную программу в рамках международного Платоновского фестиваля искусств. В 2016 году на очередной встрече руководства студии Wizart с главой региона был анонсирован отдельный анимационный фестиваль, причем тогда в проекте был готов участвовать «Союзмультфильм». В 2019 году Владимир Николаев говорил «Ъ-Черноземье», что не отказывается от идеи, но на тот момент Минкульт проект не поддерживал.

Объявление о новом проекте появилось на следующий день после сообщения об отмене Всероссийского фестиваля японской анимации. Он проходил в Воронеже ежегодно с 2000 года в начале мая. На фестивали показывали новинки анимэ, а его ярким событием был парад, на который участники наряжались в персонажей поп-культуры. В 2020–2021 годах из-за пандемии форум проходил онлайн.

В 2022 году фестиваль полностью отменили, так как его проведение «было бы рискованно, неуместно и неэтично». Организаторы надеялись, что в следующем году смогут вернуться к «привычному формату». Однако 9 марта на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте» появилось объявление о том, что и в 2023 году форум не состоится. «Надеемся на ваше понимание. У нас остается надежда на перемены в будущем, при которых фестиваль вернется — но не в этом году. Как и прежде, мы будем иногда сообщать вам о мероприятиях наших друзей в Воронеже и других городах», — сообщили организаторы.

Александр Прытков