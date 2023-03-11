Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Воронеж» начинает фестивалить

Бывшая студия Wizart проведет международный смотр мультфильмов

Анимационная студия «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) анонсировала на 19–21 мая 2023 года первый Воронежский международный анимационный фестиваль. До 31 марта принимаются заявки в номинациях по полному и короткому метрам, а также по сериалам. После этого организаторы обещают опубликовать полную программу, в которую войдут конкурсные и внеконкурсные фильмы «о дружбе, семейных ценностях, нравственных ориентирах, воспитании, взрослении, культуре, природе и познании», мастер-классы и круглые столы по будущему индустрии. Минкульт РФ уже предусмотрел на проект 2 млн руб., но полный бюджет еще не сформирован. Вместе с тем в Воронеже в очередной раз отменили всероссийский фестиваль японской анимации.

Генеральный продюсер студии "Воронеж" Владимир Николаев обещает познакомить зрителей местного фестиваля анимации с мировыми образцами индустрии

Генеральный продюсер студии "Воронеж" Владимир Николаев обещает познакомить зрителей местного фестиваля анимации с мировыми образцами индустрии

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Генеральный продюсер студии "Воронеж" Владимир Николаев обещает познакомить зрителей местного фестиваля анимации с мировыми образцами индустрии

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Анимационная студия «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) анонсировала на 19–21 мая 2023 года первый Воронежский международный анимационный фестиваль. До 31 марта принимаются заявки в номинациях по полному и короткому метрам, а также по сериалам. После этого организаторы обещают опубликовать полную программу, в которую войдут конкурсные и внеконкурсные фильмы «о дружбе, семейных ценностях, нравственных ориентирах, воспитании, взрослении, культуре, природе и познании», мастер-классы и круглые столы по будущему индустрии. Минкульт РФ обещал выделить на проект 2 млн руб., но полный бюджет еще не сформирован. Вместе с тем в Воронеже в очередной раз отменили всероссийский фестиваль японской анимации.

О старте приема заявок на первый Воронежский международный анимационный фестиваль 10 марта сообщила анимационная студия «Воронеж». Компания занимается организацией форума при поддержке Минкульта РФ и облправительства.

Разработку каких программ для анимации ведет воронежская студия

В рамках фестиваля запланированы конкурсная и внеконкурсная программы. Конкурс пройдет в трех номинациях — полнометражные мультфильмы (длительность от 60 до 160 минут), короткий метр (1–30 минут) и сериалы (серии продолжительностью 1–30 минут). Все картины должны быть созданы не ранее 1 января 2021 года. Заявки принимаются до 31 марта. Кроме того, на фестивале пройдут мастер-классы, круглые столы и творческие встречи, а также отдельная «программа практикума», которая «представит анимацию как один из самых динамично развивающихся видов искусства и креативных индустрий».

В состав жюри войдут «российские и иностранные профессионалы и представители анимационной отрасли». Программным директором стала продюсер Paranoid Animation Studio LLC Алена Сычева, которая также курирует еще несколько фестивалей, в том числе анимационную программу Московского международного кинофестиваля. Директором назначен генеральный продюсер воронежской студии Владимир Николаев.

В компании отметили, что воронежский форум пройдет «как смотр современного профессионального отечественного и мирового анимационного кино для детской, подростковой и взрослой аудитории». «Для включения в программу фестиваля будут отобраны фильмы о дружбе, семейных ценностях, нравственных ориентирах, воспитании, взрослении, культуре, природе и познании», — рассказали представители студии.

Владимир Николаев пояснил «Ъ-Черноземье», что полная программа фестиваля будет опубликована после окончания приема заявок. По его словам, вход на показы и мастер-классы сделают свободным, но по предварительной регистрации. На каких площадках будут трансляции, пока не определено. Однако, уверен господин Николаев, форум станет «ярким и запоминающимся событием для жителей и гостей региона»: «Он познакомит аудиторию с выдающимися образцами мировой анимации, станет площадкой для диалога и обмена международным опытом между профессионалами и послужит дополнительным стимулом для развития креативных и цифровых индустрий в Воронеже». Денежных призов для победителей конкурса не предусмотрено, уточнил директор фестиваля.

Какой мультсериал делают в Воронеже при поддержке Института развития интернета

Бюджет проекта Владимир Николаев назвать затруднился, так как программа еще в разработке. Он уточнил, что по заявке студии Минкульт предусмотрел финансирование в размере 2 млн руб. «Остальная поддержка фестиваля будет организована силами студии и области в соответствии с организационными потребностями»,— добавил Владимир Николаев.

Разговоры о необходимости воронежского фестиваля мультфильмов идут давно. Почти десять лет назад тогдашний губернатор Алексей Гордеев предлагал организовать анимационную программу в рамках международного Платоновского фестиваля искусств. В 2016 году на очередной встрече руководства студии Wizart с главой региона был анонсирован отдельный анимационный фестиваль, причем тогда в проекте был готов участвовать «Союзмультфильм». В 2019 году Владимир Николаев говорил «Ъ-Черноземье», что не отказывается от идеи, но на тот момент Минкульт проект не поддерживал.

Объявление о новом проекте появилось на следующий день после сообщения об отмене Всероссийского фестиваля японской анимации. Он проходил в Воронеже ежегодно с 2000 года в начале мая. На фестивали показывали новинки анимэ, а его ярким событием был парад, на который участники наряжались в персонажей поп-культуры. В 2020–2021 годах из-за пандемии форум проходил онлайн.

В 2022 году фестиваль полностью отменили, так как его проведение «было бы рискованно, неуместно и неэтично». Организаторы надеялись, что в следующем году смогут вернуться к «привычному формату». Однако 9 марта на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте» появилось объявление о том, что и в 2023 году форум не состоится. «Надеемся на ваше понимание. У нас остается надежда на перемены в будущем, при которых фестиваль вернется — но не в этом году. Как и прежде, мы будем иногда сообщать вам о мероприятиях наших друзей в Воронеже и других городах», — сообщили организаторы.

Александр Прытков

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...