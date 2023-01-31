Анимацию программируют по-своему

Анимационная студия «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) пополам с Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) вкладывает 132,3 млн руб. в разработку собственного графического редактора для производства мультфильмов. Представить несколько модулей программного обеспечения (ПО) рынку компания должна в ноябре 2023 года. По данным студии, эта разработка может закрыть до 50% потребности в иностранном софте, с использованием которого у отечественных студий возникли трудности после начала спецоперации. Участники рынка считают, что финансирование таких разработок должно быть куда более серьезным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежские аниматоры намерены создать ПО для всей отечественной отрасли

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежские аниматоры намерены создать ПО для всей отечественной отрасли

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что входящий в госкорпорацию ВЭБ.РФ Российский фонд развития информационных технологий выдал анимационной студии «Воронеж» 66,2 млн руб. гранта на разработку отечественного программного обеспечения, «Ъ-Черноземье» выяснил из информации фонда. Общая сумма проекта «Анимационная 3D-платформа» составляет 132,3 млн руб. Половина из них приходится на инвестиции самой студии, рассказал «Ъ-Черноземье» генеральный продюсер Владимир Николаев.

Проект относится к «приоритетному направлению» поддержки «Разработка (доработка) ПО». По условиям гранта к ноябрю 2023 года студия должна представить средства математического и имитационного моделирования. Это программная платформа для профессиональных инструментов создания 3D-контента, следует из описания проекта.

В ее составе будут пользовательские и программные инструменты, позволяющие «исключить импортное ПО из цикла производства анимационного продукта в решении таких задач, как сборка сцен и окружения, настройка внешней поверхности модели, освещение, визуализация тяжелых сцен».

Владимир Николаев пояснил «Ъ-Черноземье», что разработка по сути является графическим редактором: «Мы создаем функционал для работы с трехмерными сценами. Он представляет собой основную базу с расширяемыми модулями. РФРИТ выдал нам грант на несколько модулей, в том числе для создания волос и меха и на модуль для освещения сцен». По его словам, для каждой стадии производства анимации требуется цикл программ и множество инструментов, а проект студии закрывает 40–50% потребности в них.

Генпродюсер подчеркнул, что студия занималась разработкой собственного ПО и до начала спецоперации и последовавших за этим сложностей с получением иностранного софта — с 2018–2019 годов.

«В основном на рынке используются программы производства США, Канады, Великобритании, стран Евросоюза. У нас с начала работы над первыми мультфильмами возникала потребность в технической поддержке и доработке стороннего ПО под себя. И не только у нас, у других студий были те же проблемы. А для иностранных разработчиков мы всегда были небольшими заказчиками, поэтому техподдержка осложнялась»,— добавил он.

Некоторые программные продукты практически монополизированы, так как ими пользуются почти все студии по всему миру: «Соответственно, разработчик пользуется положением, повышает цены». После начала спецоперации ситуация еще более осложнилась: некоторые компании в принципе перестали работать с российскими студиями, некоторые остались, но появились трудности с оплатой.

«При этом дистрибуторы зачастую требуют детальную информацию о том, в каких программах производился мультфильм. Соответственно, речи о пиратском ПО или открытом ПО с ограниченным функционалом в этом случае быть не может»,— уточнил Владимир Николаев.

Вложения студии в разработку софта до получения гранта, а также затраты на лицензионные отчисления в иностранное ПО он не оценил, сославшись на отсутствие такой статистики.

По словам генпродюсера, уже более десяти лет студия так или иначе занималась доработкой софта: «Это делалось даже не в рамках импортозамещения, а чтобы производство было быстрее, качественнее и выгоднее. За время работы над собственным ПО мы накопили уникальный опыт и экспертизу в разработке».

Первым проектом, на котором уже использовалось собственное ПО, стал мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии», который вышел на публику в 2021 году. Сейчас программа применяется во всех проектах студии, уточнил Владимир Николаев. По его словам, ранние сборки тестировали и другие студии, например «Рики» («Смешарики», «Фиксики») использовала его при создании мультфильма «Финник».

Генеральный директор крупной анимационной студии «Паровоз» Антон Сметанкин назвал жизненно важной разработку отечественного ПО: «Почти все продажи иностранного софта приостановлены, производство не остановилось благодаря тому, что программы закупались на несколько лет вперед». Эксперт считает, что в разработку нужно вкладывать куда большие средства.

«Если мы действительно хотим иметь импортонезависимую отрасль, то нужно смотреть вперед на 20–30 лет, а не оперировать планами на год. Разработка — это бесконечный процесс, и нужна его долгосрочная и объемная поддержка, так как рынок анимации в стране небольшой и его участники не могут финансировать такие проекты самостоятельно»,— пояснил господин Сметанкин.

По его оценке, воронежская студия пока является единственным крупным центром разработки такого ПО.

Александр Прытков