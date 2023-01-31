Анимацию программируют по-своему

Анимационная студия «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) пополам с Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) вкладывает 132,3 млн руб. в разработку собственного графического редактора для производства мультфильмов. Представить несколько модулей программного обеспечения (ПО) рынку компания должна в ноябре 2023 года. По данным студии, эта разработка может закрыть до 50% потребности в иностранном софте, с использованием которого у отечественных студий возникли трудности после начала спецоперации. Участники рынка считают, что финансирование таких разработок должно быть куда более серьезным.
Воронежские аниматоры намерены создать ПО для всей отечественной отрасли
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О том, что входящий в госкорпорацию ВЭБ.РФ Российский фонд развития информационных технологий выдал анимационной студии «Воронеж» 66,2 млн руб. гранта на разработку отечественного программного обеспечения, «Ъ-Черноземье» выяснил из информации фонда. Общая сумма проекта «Анимационная 3D-платформа» составляет 132,3 млн руб. Половина из них приходится на инвестиции самой студии, рассказал «Ъ-Черноземье» генеральный продюсер Владимир Николаев.
Проект относится к «приоритетному направлению» поддержки «Разработка (доработка) ПО». По условиям гранта к ноябрю 2023 года студия должна представить средства математического и имитационного моделирования. Это программная платформа для профессиональных инструментов создания 3D-контента, следует из описания проекта.
В ее составе будут пользовательские и программные инструменты, позволяющие «исключить импортное ПО из цикла производства анимационного продукта в решении таких задач, как сборка сцен и окружения, настройка внешней поверхности модели, освещение, визуализация тяжелых сцен».
Владимир Николаев пояснил «Ъ-Черноземье», что разработка по сути является графическим редактором: «Мы создаем функционал для работы с трехмерными сценами. Он представляет собой основную базу с расширяемыми модулями. РФРИТ выдал нам грант на несколько модулей, в том числе для создания волос и меха и на модуль для освещения сцен». По его словам, для каждой стадии производства анимации требуется цикл программ и множество инструментов, а проект студии закрывает 40–50% потребности в них.
Генпродюсер подчеркнул, что студия занималась разработкой собственного ПО и до начала спецоперации и последовавших за этим сложностей с получением иностранного софта — с 2018–2019 годов.
«В основном на рынке используются программы производства США, Канады, Великобритании, стран Евросоюза. У нас с начала работы над первыми мультфильмами возникала потребность в технической поддержке и доработке стороннего ПО под себя. И не только у нас, у других студий были те же проблемы. А для иностранных разработчиков мы всегда были небольшими заказчиками, поэтому техподдержка осложнялась»,— добавил он.
Некоторые программные продукты практически монополизированы, так как ими пользуются почти все студии по всему миру: «Соответственно, разработчик пользуется положением, повышает цены». После начала спецоперации ситуация еще более осложнилась: некоторые компании в принципе перестали работать с российскими студиями, некоторые остались, но появились трудности с оплатой.
«При этом дистрибуторы зачастую требуют детальную информацию о том, в каких программах производился мультфильм. Соответственно, речи о пиратском ПО или открытом ПО с ограниченным функционалом в этом случае быть не может»,— уточнил Владимир Николаев.
Вложения студии в разработку софта до получения гранта, а также затраты на лицензионные отчисления в иностранное ПО он не оценил, сославшись на отсутствие такой статистики.
По словам генпродюсера, уже более десяти лет студия так или иначе занималась доработкой софта: «Это делалось даже не в рамках импортозамещения, а чтобы производство было быстрее, качественнее и выгоднее. За время работы над собственным ПО мы накопили уникальный опыт и экспертизу в разработке».
Первым проектом, на котором уже использовалось собственное ПО, стал мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии», который вышел на публику в 2021 году. Сейчас программа применяется во всех проектах студии, уточнил Владимир Николаев. По его словам, ранние сборки тестировали и другие студии, например «Рики» («Смешарики», «Фиксики») использовала его при создании мультфильма «Финник».
Генеральный директор крупной анимационной студии «Паровоз» Антон Сметанкин назвал жизненно важной разработку отечественного ПО: «Почти все продажи иностранного софта приостановлены, производство не остановилось благодаря тому, что программы закупались на несколько лет вперед». Эксперт считает, что в разработку нужно вкладывать куда большие средства.
«Если мы действительно хотим иметь импортонезависимую отрасль, то нужно смотреть вперед на 20–30 лет, а не оперировать планами на год. Разработка — это бесконечный процесс, и нужна его долгосрочная и объемная поддержка, так как рынок анимации в стране небольшой и его участники не могут финансировать такие проекты самостоятельно»,— пояснил господин Сметанкин.
По его оценке, воронежская студия пока является единственным крупным центром разработки такого ПО.
Новый мультфильм воронежской студии планируют выпустить в кинопрокат в феврале
Очередной полнометражный мультфильм анимационной студии «Воронеж» «Снежная королева. Разморозка» кинокомпания «Вольга» выпустит в российский кинопрокат 16 февраля. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в самой студии.