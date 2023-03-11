Bloomberg: Пентагон запросит на вооружение $170 млрд в 2024 году

Пентагон запросит $170 млрд для пополнения арсеналов после передачи вооружения Украине и закупки ракет большой дальности, которые понадобятся в случае конфликта с Китаем. Запрос направят в понедельник, 13 марта, в рамках раскрытия информации на финансовый 2024 год (начнется 1 октября). Всего минобороны запросит около $300 млрд для закупки и разработки нового вооружения. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на внутренний документ минобороны США.

Из этих средств для вооружения Военно-морского флота и морской пехоты будет направлено $76,8 млрд, для Военно-воздушных сил, в том числе космических сил, — $61 млрд, для сухопутных войск — $24,4 млрд.

По информации Bloomberg, Пентагон планирует закупить 28 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 5016 ракет для него, 541 противотанковых ракетных комплексов Javelin, 831 ракету класса «воздух-воздух» для истребителей, 91 противокорабельную ракету большой дальности для ВМФ, а также новую версию переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger для ударов по беспилотникам и других низколетящим воздушным целям.

Пентагон также собирается выделить на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel $3,7 млрд, на бомбардировщик B-21 — $3 млрд, на замену истребителей F-22 — $2,3 млрд.

В прошлом году сенат США принял оборонный бюджет объемом $858 млрд на 2023 год. Средства пойдут на закупки, исследования, деятельность в области атомной энергии, эксплуатацию и техническое обслуживание вооружений. В 2022 году оборонный бюджет США составил $770 млрд. По информации Bloomberg, общий оборонный бюджет на финансовый 2024 год может составить $835 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент США выступил очень небюджетно».

Олеся Павленко