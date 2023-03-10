Президент США выступил очень небюджетно

В США начинаются дебаты о том, как должен выглядеть бюджет на следующий финансовый год, который стартует в октябре. Президент США Джо Байден представил в четверг свои предложения, подразумевающие бюджетный дефицит почти в $2 трлн на фоне рекордного госдолга страны в $31 трлн. При этом документ будет не раз меняться под давлением республиканцев: они добиваются урезания госрасходов в ответ на свое согласие с очередным повышением потолка долга США. Под секвестр, вероятно, попадут невоенные траты. Впрочем, пересмотру могут подвергнуться и предусмотренные проектом бюджета военные расходы — самые высокие со времен Второй мировой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден уверен, что подготовил лучший проект бюджета из возможных, однако готов выслушать и предложения оппонентов

Фото: Evan Vucci / AP Президент США Джо Байден уверен, что подготовил лучший проект бюджета из возможных, однако готов выслушать и предложения оппонентов

Фото: Evan Vucci / AP

В бюджетном предложении, которое представил Джо Байден, речь идет о суммарных расходах почти в $6,9 трлн (.pdf). Это на 8% больше, чем в текущем финансовом году. Доходы должны будут составить около $5 трлн.

Ключевая инициатива, направленная на сокращение дефицита бюджета,— увеличение налогов для корпораций и наиболее богатых американцев. Что касается последних, то они должны будут обеспечить около $5 трлн в виде новых налоговых поступлений в федеральную казну в течение десяти лет.

Идея Белого дома, которая крайне популярна среди прогрессивного крыла Демпартии, состоит в том, что минимальный налог для миллиардеров должен быть на уровне 25% от их дохода.

Предложение даже более амбициозное, чем прошлогоднее (20%). При этом тогда из-за резкого неприятия республиканцами эта идея никак не могла получить одобрение в Конгрессе.

Речь идет об отказе от снижения налогов для американцев с самым высоким доходом, которое было частью политики предыдущего президента Дональда Трампа. Восстанавливается максимальная ставка налога в размере 39,6% для заявителей, зарабатывающих более $400 тыс. в год, и супружеских пар, зарабатывающих более $450 тыс. в год. Также предлагается облагать налогом не только зарплату, но и прирост капитала (акции, рост стоимости активов) по той же ставке для тех, у кого доход превышает $1 млн в год.

«Ни один миллиардер никогда не должен платить по более низкой ставке налога, чем школьный учитель или пожарный»,— отмечается во вступительном слове Джо Байдена, текст которого приложен к бюджетному предложению на 182 страницах.

А вот среднему классу и незащищенным группам американцев жизнь обещают улучшить — за счет расширения социальных программ и обязательств правительства.

Поступления налогов от наиболее обеспеченных американцев, в частности, пойдут на увеличение выплат в государственный пенсионный фонд и медицинскую помощь пожилым гражданам страны. «Слишком долго рабочий класс надрывался, а экономика оставляла их позади, в то время как тем, кто наверху, все сходит с рук»,— недоумевал Джо Байден, выступая в четверг в Пенсильвании.

Между тем республиканцы, которые в настоящий момент контролируют нижнюю палату Конгресса, с предложением о повышении налогов для богатых не согласны. Они заявили, что черновик бюджета «мертворожденный» и принимать его в таком виде они точно не будут. Консерваторы опасаются, что слишком высокая ставка налогообложения приведет к оттоку капитала: богатые американцы будут переводить свои деньги в другие юрисдикции.

«Бюджет президента Джо Байдена — это безрассудное предложение, в два раза усиливающее политику расходов, поддерживаемую крайне левыми. Она уже привела к рекордной инфляции и нынешнему долговому кризису»,— заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти и другие присоединившиеся к нему республиканцы. «Наши худшие опасения подтвердились… Мы должны сократить расточительные государственные траты»,— настаивают законодатели.

Впрочем, Джо Байден и не ожидал, что его бюджетное предложение примут в Конгрессе с распростертыми объятиями. «Я хочу дать понять, что готов встретиться со спикером в любое время, завтра, если у него будет свой бюджет. Представьте, скажите мне, что вы хотите сделать. Я покажу вам, что я хочу сделать и о чем мы сможем договориться»,— сказал президент. На уточняющий вопрос журналистов о том, в каких областях он готов договариваться с консерваторами, глава Белого дома заявил: «Посмотрим, какой будет их бюджет».

По данным агентства Reuters, республиканцы готовятся выступить за сокращение бюджета на $150 млрд. Они хотят урезать средства Министерства образования и сократить объемы иностранной помощи. При этом сфера, по которой наблюдается относительное согласие между Конгрессом и президентом,— это траты на оборону. Аргумент, что военные расходы необходимо увеличить, дабы не допустить усиления Китая и России, большинство республиканцев принимает.

Пентагон запросил $842 млрд, что и было включено в документ Джо Байдена. Это на $26 млрд (или 3,2%) больше по сравнению с уровнем 2023 финансового года.

Как отмечается в справке по бюджетному предложению, речь идет о продолжении поддержки Украины, сохранении прочного союза с НАТО, стремлении «превзойти Китай и способствовать глобальному процветанию Америки».

Ожидается, что с подробностями официальные лица Пентагона выступят в понедельник.

При этом и тут нет единодушия. Предложение по расходам наверняка встретит сопротивление со стороны немногочисленной группы республиканцев в Палате представителей, которые критикуют рекордно высокие расходы на оборону последних лет, а также передачу Украине миллиардов долларов в виде американского оружия и помощи. Впрочем, другие республиканцы называют предлагаемое увеличение военных расходов слишком маленьким, учитывая те вызовы, которые встают перед США. Член Палаты представителей Роб Уиттман, в частности, утверждает: правительство «продемонстрировало безразличие и слабость по отношению к национальной безопасности» США. «Этот оборонный бюджет — серьезное свидетельство того, что президент Байден не уделяет первостепенное внимание национальной безопасности»,— соглашается сенатор Роджер Уикер, которого цитирует Defence One.

Издание напоминает, что за последние два года Конгресс добавил десятки миллиардов долларов к запросам Джо Байдена на оборонные расходы. Это приходилось делать в ответ на рекордно высокую инфляцию и необходимость пополнения военного арсенала Украины. Не исключено, что подобное произойдет и сейчас. Если законодатели не будут нарушать практику последних лет, то, как заявил Defence One старший научный сотрудник Института ответственного госуправления Progressive Quincy Уильям Хартунг, «результатом станет самый высокий военный бюджет со времен Второй мировой войны, намного выше, чем на пике корейской или вьетнамской войн или в разгар холодной войны».

Екатерина Мур, Вашингтон