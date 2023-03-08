Bloomberg: США обсудят проект одного из крупнейших оборонных бюджетов в размере $835 млрд

Общая сумма оборонного бюджета США на финансовый год, который начинается 1 октября, превысит $835 млрд по сравнению с текущими $816 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из чиновников, который говорил на условиях анонимности, поскольку бюджет еще не отправлен в Конгресс. Официальные лица называют оборонный бюджет на следующий финансовый год одним из крупнейших в мирное время.

План расходов, который президент США Джо Байден предложит 9 марта, включает $170 млрд на закупки оружия и $145 млрд на исследования и разработки. Запрос на закупки в размере $170 млрд на $8 млрд больше, чем Конгресс одобрил на текущий финансовый год. Запрос на НИОКР примерно на $5 млрд больше предыдущего.

В бюджете будет запрошено $13,5 млрд на закупку истребителей, продолжение их разработки и модернизацию. Бюджетное предложение также включает $4,3 млрд, в основном в виде средств на исследования и разработки для новой межконтинентальной баллистической ракеты Northrop Grumman Corp., что на $700 млн больше, чем Пентагон запрашивал на этот финансовый год.

Согласно данным Пентагона, расходы на закупки в 2008 финансовом году составили $207 млрд в пересчете на курс доллара 2022 финансового года. В течение 2008–2011 финансовых лет, когда Вашингтон ввел войска в Ирак, общие расходы Пентагона составили от $832 млрд до $858 млрд при пересчете на курс 2022 года.

Представитель Управления по вопросам управления и бюджета Белого дома отказался комментировать цифры предстоящего финансового года.

Мария Федотова