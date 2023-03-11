Салливан сказал Зурабишвили, что Грузия не должна стать площадкой для обхода антироссийских санкций

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Они обсудили введенные Западом санкции против России. Чиновник американской администрации заявил, что Тбилиси не должен позволять обходить ограничения.

«Они обсудили необходимость обеспечения того, чтобы Россия продолжала ощущать полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных США и коалицией из более чем 30 союзников и партнеров»,— говорится в пресс-релизе Белого дома. Отмечается, что «господин Салливан подчеркнул необходимость того, чтобы Грузия не стала площадкой для обхода» санкций.

Стороны также обсудили протесты в Грузии. Администрация Джо Байдена приветствовала отзыв законопроекта об иноагентах. Госпожа Зурабишвили выступала против документа и обещала наложить на него вето.

США и Евросоюз последнее время активизировали усилия по устранения лазеек для обхода санкций. Так, по информации «Ъ», под давлением европейских чиновников Турция закрыла возможность транзита санкционных товаров в Россию. Минторг, Минфин и Минюст США в свою очередь разработали рекомендации по борьбе с обходом санкций против России.

Подробнее о решении Турции по санкционной продукции — в материале «Ъ» «Страна неограниченных таможностей».

Леонид Уварчев