Минторг, Минфин и Минюст США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России

Минторг, Минфин и Минюст США выпустили рекомендации (.pdf) по более эффективной борьбе с обходом санкций против России для американских финансовых организаций страны и компаний, занимающихся внешней торговлей. В документе, в частности, перечислен перечень признаков, которые могут свидетельствовать о попытке обхода ограничений.

Среди подозрительных признаков, которые выделили ведомства:

использование подставных компаний с целью скрыть право собственности, источник финансирования и вовлеченные в сделку страны;

нежелание покупателя делиться информацией о конечном использовании продукта;

использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов;

несоответствие IP-адресов с данными о местоположении, указанными клиентом;

внесение изменений в условия сделки в последний момент, если эти изменения противоречат деловой практике и истории клиента;

поступление платежа из страны, не указанной в списке конечных пользователей;

использование личной, а не корпоративной электронной почты;

операции с изменением адреса отгрузки, которая ранее планировалась в России или Белоруссии;

направление покупок через Китай (включая Гонконг и Макао) и юрисдикции, близкие к России, включая Армению, Турцию и Узбекистан.

Компаниям и финансовым организациям США рекомендуется при обнаружении этих признаков провести дополнительную проверку клиента. В документе отмечается, что в 2022 году Минюст неоднократно выявлял компании, которые обходили санкции с помощью перечисленных методов. Утверждается, в частности, что российский разработчик микросхем ПКК «Миландр» использовал подставное юрлицо в третьей стране для закупок микрочипов в США. В ноябре 2022 года Минюст добавил «Миландр» в черный список.

В середине февраля США создали целевую группу для контроля за экспортом чувствительных технологий. Минюст США также сообщил The Wall Street Journal, что наймет дополнительно 25 прокуроров, которые будут расследовать обход санкций и мер экспортного контроля в отношении России.

США, Евросоюз, Великобритания и Канада с 23 по 25 февраля представляли новые санкционные списки, включающие дополнительные ограничения в РФ поставок продукции, которая может быть использована в военных целях, и лиц, по мнению правительств G7, причастных к обходу санкций. Кроме того, участники виртуального саммита G7 договорились ужесточать контроль за исполнением ограничений.

Подробнее о контроле соблюдения санкций против России со стороны G7 — в материале «В составе организованной группы семи».

Эрдни Кагалтынов