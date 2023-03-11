Абхазия перевела силовые структуры на усиленный режим из-за протестов в Грузии

Служба госбезопасности и государственная служба охраны Абхазии переведены на усиленный режим несения службы. Поручение дал президент Аслан Бжания. Решение объясняется «событиями, имеющими место в соседней Грузии».

Вопрос обсуждался на встрече главы государства с главами службы государственной безопасности и государственной службы охраны Робертом Киут и Дмитрием Дбар, говорится в сообщении пресс-службы президента.

В Грузии несколько дней продолжаются протесты из-за рассмотрения законопроекта об иноагентах. Власти пошли на уступки и не стали принимать документ. Оппозиция называла законопроект «пророссийским», инициаторы это отрицали. Протестующие на акциях пели гимн Украины и сжигали российский флаг.

По мнению Кремля, в текущую грузинскую повестку пытаются внести «антироссийский элемент». Москва видит риски провокаций в Абхазии и Южной Осетии на фоне протестов. МИД РФ сравнил происходящее в Грузии с майданом.

О протестах — в колонке Георгия Двали «Тернистый путь к "суверенной демократии"».

Леонид Уварчев