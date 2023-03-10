Песков предупредил о рисках провокаций в Абхазии и Южной Осетии на фоне грузинских протестов

В Кремле отметили риски возникновения провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии на фоне последних событий в Грузии. Соответствующее заявление сегодня сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Риски провокаций, безусловно, есть»,— констатировал представитель Кремля во время пресс-колла. Господин Песков также подчеркнул, что в текущую грузинскую повестку пытаются внести «антироссийский элемент».

Сегодня парламент Грузии прекратил рассмотрение двух законопроектов об иноагентах – «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния». Законодательные инициативы спровоцировали массовые протесты в стране.

О скандале вокруг грузинского законопроекта об иноагентах — в колонке «Ъ» «Тернистый путь к «суверенной демократии».

Григорий Лейба