Граждане пустились в растраты

Данные Росстата подтверждают заметный подскок потребительского спроса в начале 2023 года. Этому послужил обширный набор факторов, среди которых — рекордный рост занятости, заметный рост реальных зарплат и пенсий в конце 2022 года и выплата пособий на детей из семей с доходом ниже прожиточного минимума. Последнее, отметим, даже привело к снижению доходного неравенства — до минимума за последние 20 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Январские данные Росстата подтверждают заметный подскок потребительского спроса в первом месяце 2023 года (см. также “Ъ” от 1 марта). Суммарный оборот розничной торговли, общепита и платных услуг населению в годовом выражении в январе сократился на 3,7% после снижения на 7,2% в декабре 2022 года, подсчитали в Минэкономики. Спад оборота розницы замедлился до 6,6% против 10,5%, потребление услуг выросло на 2,3% после 2,5%, а рост оборота общепита подскочил до 13% в годовом выражении против декабрьских 7,4%.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают общий спад потребительских расходов в январе близким к оценке Минэкономики — 3,8% в годовом выражении. С учетом сезонности показатель в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года подскочил на 5,5% (минус 0,3% в среднем за месяц в четвертом квартале 2022 года), подсчитал эксперт центра Игорь Поляков. Этому прежде всего послужил рост трат на непродовольственные товары на 10% (даже на фоне слабых продаж автомобилей и дефицита отдельных товаров этой категории), тогда как в среднем за месяц в четвертом квартале 2022 года потребление непродовольственных товаров с учетом сезонности снижалось на 0,9%. Высоким — 4% — был в январе и прирост спроса на продовольствие.

Потребительской активности в начале 2023 года способствовал целый набор факторов — заметный отложенный спрос в виде роста максимально ликвидных сбережений, ослабление курса рубля и общая неопределенность.

В декабре, по оперативным данным, реальная зарплата выросла на 0,6% после роста на 0,3% в годовом выражении в ноябре 2022 года (в октябре показатель снизился на 1%). С учетом же сезонности, по подсчетам ЦМАКП, реальная зарплата в декабре по сравнению с ноябрем выросла на 4,9% против среднемесячного прироста на 0,5% в октябре—ноябре и 0,2% — в третьем квартале 2022 года. Иными словами, подскок спроса обеспечили заметные предновогодние выплаты, рост заплат в самом конце года, индексация пенсий (в реальном выражении они выросли на 4,6% в декабре 2022 года и 2,4% в январе 2023 года), выплаты малоимущим в январе, расширение кредитования физлиц и рекордная за последние четыре с половиной года занятость в январе (за месяц нашли работу 750 тыс. человек, а безработица достигла нового исторического минимума в 3,6% «на фоне растущих потребностей спецоперации», отмечает Игорь Поляков).

В длинной перспективе поддерживать восстановление потребительского спроса будет и снижение неравенства, которое Росстат зафиксировал по итогам 2022 года. Коэффициент Джини (показывает степень неравенства в доходах между разными группами населения) сократился с 0,409 в 2021 году до 0,402 в 2022-м — ниже он был только в 2002 году (0,397), после чего рос, перейдя к снижению лишь в середине 2010-х годов.

Из представленного Росстатом распределения доходов населения по 20-процентным группам доля пятой из них (самые богатые 20%) за год уменьшилась на 0,7 процентного пункта (п. п.), до 46,1% от совокупного дохода всего населения страны. Доля четвертой группы не изменилась (22,7%), а в третьем, втором и первом квинтилях (с наименьшей долей доходов) выросла на 0,2 п. п. каждая (до 15,3%, 10,3% и 5,6% соответственно). Распределение населения по 10-процентным группам показывает схожую динамику. Доля доходов 10% наиболее обеспеченных домохозяйств снизилась с 30,1% в 2021 году до 29,6%, а доля 10% самых необеспеченных незначительно выросла — 2,1% (2%).

За три квартала 2022 года темпы прироста среднедушевых денежных доходов наиболее бедного населения были стабильно выше, чем у богатых, как в номинальном, так и в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова объясняет это появлением пособий на детей из семей с доходом ниже прожиточного минимума — их в России, как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, получают около 10 млн семей. «Также, вероятно, прирост доходов мог произойти и в среднем сегменте доходной шкалы, где сосредоточены представители бизнеса, получившего в прошлом году дополнительную прибыль из-за переориентации населения на товары и услуги отечественного производства»,— полагает она.

Артем Чугунов, Анастасия Мануйлова