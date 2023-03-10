Россия запросила заседание Совбеза ООН по русофобии 14 марта

Россия запросила на 14 марта заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по проблеме русофобии, которая препятствует завершению украинского конфликта. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Сегодня мы запросили проведение во вторник, 14 марта, открытого заседания СБ ООН по русофобии как фактору, препятствующему поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса. Разумеется, пройдемся и по русофобии как на Украине, так и на Западе»,— написал господин Полянский в Telegram-канале. Заседание запрошено на 17:00 мск.

Дмитрий Полянский отметил, что имена российских докладчиков озвучат накануне заседания, чтобы исключить давление «со стороны наших недругов, как это достаточно часто бывает».

Российские власти неоднократно обвиняли западные страны в русофобии. О «прорвавшейся русофобии» и «призывах расчленить» Россию заявлял постпред РФ при ООН Василий Небензя на спецсессии Генассамблеи ООН по Украине 23 февраля.

13 января президент РФ Владимир Путин по итогам заседания СПЧ назвал русофобию «политической технологией борьбы с Россией и социальной мобилизацией европейцев» и поручил внести в Уголовный кодекс необходимые дополнения или новую статью о русофобии. Генпрокуратура предложила рассматривать русофобию за рубежом как проявление экстремизма.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».