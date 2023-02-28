Генпрокуратура предложила рассматривать русофобию на Западе как экстремизм

Генеральная прокуратура считает нужным «не оставлять без внимания» случаи проявления русофобии за рубежом. Начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов предложил квалифицировать их как проявление экстремизма.

«Концептуально соглашаясь с необходимостью не оставлять без внимания проявления русофобии, отмечавшиеся как в истекшем году, так и продолжающиеся в текущем году в странах Запада, в том числе в отношении культурного достояния России, полагал бы рассматривать русофобию как проявление экстремизма»,— сказал Юрий Хохлов на заседании постоянной комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству (цитата по ТАСС).

В ходе заседания господин Хохлов заявил о необходимости усилить ответственность за проявление русофобии, поскольку это «нелицеприятное» явление распространилось в странах Запада. В связи с этим он отметил, что требуется проработка содержания понятия «русофобия» во избежание его «неоправданного толкования». По его словам, жертвами этого явления становятся люди различной национальности, говорящие на русском языке.

«Мы готовы принять участие в проработке механизмов, устраивающих возможные пробелы правового регулирования в данной сфере»,— заверил Юрий Хохлов. Он отметил, что проявление русофобии может рассматриваться по ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), а также ст. 136 УК РФ. («Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина»).

За публичные призывы к экстремизму может грозить лишение свободы до четырех лет. Максимальное наказание по статье о нарушении равенства прав и свобод — заключение на срок до пяти лет.

13 января президент РФ Владимир Путин по итогам заседания СПЧ назвал русофобию «политической технологией борьбы с Россией и социальной мобилизацией европейцев». В связи с этим он поручил внести в Уголовный кодекс необходимые дополнения или новую статью о русофобии, квалифицировать это явление в правовом поле и определить меру ответственности.

Лусине Баласян