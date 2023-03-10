Петр Ян дерется за место в очереди

В субботу один из самых известных российских бойцов смешанных единоборств (MMA) Петр Ян проведет поединок, от которого, вполне вероятно, зависит, сможет ли он снова претендовать на потерянный из-за обидных и спорных поражений титул чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг). Для того чтобы не выпасть из гонки за ним, Яну нужно справиться с грузином Мерабом Двалишвили, соперником чрезвычайно неудобным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для того чтобы вновь претендовать на звание чемпиона UFC, Петр Ян (на фото) обязан побеждать Мераба Двалишвили

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images Для того чтобы вновь претендовать на звание чемпиона UFC, Петр Ян (на фото) обязан побеждать Мераба Двалишвили

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Субботний бой в Лас-Вегасе — важнейшее событие в карьере Петра Яна, которая до этого совершила сумасшедший кульбит, превратив российского бойца за считаные месяцы из счастливчика чуть ли не в главного неудачника основного в MMA промоушена. Летом 2020 года Ян стал вторым после Хабиба Нурмагомедова отечественным бойцом, которому удалось завоевать чемпионское звание UFC. Оно досталось россиянину после победы над бразильским ветераном Жозе Алду и, казалось, долго будет ему принадлежать.

Во всяком случае, бойцов «горячее» прекрасного «ударника» Яна, в конце концов на достойном уровне освоившего и борцовские навыки, в категории видно не было.

Однако Петр Ян расстался с титулом уже весной 2021 года, встретившись с американцем Алджамейном Стерлингом. Представлявшийся фаворитом Ян фактически доминировал в октагоне, но проиграл бой из-за дурацкой ошибки в четвертом раунде — запрещенного удара коленом в голову.

И это было только начало черной полосы, которую не отменила уверенная победа Яна над Кори Сэндхагеном в «разогревочном» поединке перед реваншем против нового чемпиона. В повторном столкновении со Стерлингом Ян в концовке имел подавляющее преимущество, а первые раунды были более или менее равными. Однако двое арбитров из трех разглядели победителя в еле дотянувшем до финиша Алджамейне Стерлинге, а глава UFC Дейна Уайт, не сдержавшись, назвал судейство «провальным».

Снова получить претендентский статус Петр Ян мог в конце октября, если бы справился с еще одним американским бойцом — Шоном О’Мэлли. Но он опять потерпел обидное поражение. Во втором раунде россиянин заработал рассечение над правым глазом, однако, несмотря на него, отрезками превосходил соперника на голову. Тем не менее двое из трех судей, как и в случае со Стерлингом, предпочли О’Мэлли.

Ставка в бою с Мерабом Двалишвили для Петра Яна очевидна, учитывая позиции оппонентов в рейтинге UFС. Ян в нем на третьей позиции (промоушен явно учел сомнительность его осечек), Двалишвили, имеющий серию из восьми побед,— на строчку ниже.

То есть, скорее всего, тот, кто возьмет верх, скоро будет драться за чемпионское звание. Срыв же для Яна, принимая во внимание его уже формально сильно подпорченный послужной список, может оказаться равносилен выбыванию из гонки за ним: он моментально будет отброшен в хвост очереди. При этом задача Петра Яна представляется сейчас исключительно сложной, гораздо сложнее, чем была бы без этих спорных поражений.

ESPN пригласил оценить расклад в поединке известного бойца и эксперта в смешанных единоборствах Алана Джубана. И тот обратил внимание на один любопытный нюанс, имеющий, кажется, громадное значение. Нетрудно предположить, что Петр Ян после всего случившегося с ним в боях против Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли уже не верит в судейскую благосклонность. Значит, он захочет рисковать, будет искать нокаут или возможность досрочно завершить схватку каким-нибудь приемом в партере. Между тем во всех предыдущих своих боях Ян хуже всего смотрелся тогда, когда его захлестывали эмоции: он точно из тех спортсменов, которым противопоказано заводиться.

А Мераб Двалишвили знаменит во многом тем, что, не будучи бойцом эффектным, не обладая ударом, который вызывал бы страх, как раз умеет здорово «сушить» поединки и ставить своих оппонентов в неудобное положение, стреноживая их либо на настиле, либо у сетки. Вроде бы и опасности особой от Двалишвили не исходит, но и сделать против него ничего не удается. В такой стилистке он провел львиную долю своих выступлений, а свежая серия, в которой только одна победа была досрочной, а остальные семь — единогласным решением судей, показывает, что его-то арбитры любят.

Алексей Доспехов