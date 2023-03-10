Премьер-министр Финляндии Санна Марин прибыла в Киев

Премьер-министр Финляндии Санна Марин встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. О визите госпожи Марин в украинскую столицу сообщил сам господин Зеленский.

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«Настоящий друг Украины и защитник свободной Европы, премьер-министр Финляндии Санна Марин сегодня в Киеве»,— написал Владимир Зеленский в Telegram.

Президент Украины также опубликовал видео, на котором он и Санна Марин запечатлены в церкви на церемонии прощания с украинским добровольцем Дмитрием Коцюбайло («Да Винчи»), который погиб в боях за Бахмут 7 марта.

Ранее сегодня, 10 марта, Финляндия объявила о выделении Украине €29 млн в качестве помощи, €15 млн из которых будет направлено на гуманитарную помощь, €14 млн — на сотрудничество в области развития.

Это уже второй визит премьер-министра Финляндии на Украину после начала российской военной операции. В мае 2022 года Санна Марин посетила Ирпень и Бучу. Тогда стороны договорились о привлечении Финляндии к восстановлению инфраструктуры Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева