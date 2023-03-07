Зеленский сообщил о гибели одного из лидеров «Правого сектора» Коцюбайло под Бахмутом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели в боях за Бахмут Дмитрия Коцюбайло, одного из руководителей движения «Правый сектор» (признано экстремистским и запрещено в РФ).

«Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость,— Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину»,— сказал господин Зеленский в своем видеообращении.

Дмитрию Коцюбайло было 27 лет. Он стал первым украинским добровольцем, прижизненно удостоенным звания Героя Украины. Участвовал в боевых действиях на востоке Украины с 2014 года.