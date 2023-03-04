Сотрудников зовут поближе к офису

Все больше российских IT-компаний запрещают удаленную работу из-за рубежа. На днях на такой шаг пошли в VK. Сотрудники корпорации, управляющей соцсетью «ВКонтакте», не смогут работать дистанционно с территории других стран. Ранее схожие ограничения, предположительно, ввели «Лаборатория Касперского» и «Сбер». “Ъ FM” пообщался с топ-менеджерами российских IT-компаний и выяснил, что они думают о таких запретах. Тему продолжит Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Когда льготная ипотека, отсрочка от армии и обещания властей оказались малоэффективны, возвращать айтишников в Россию начали другими, более жесткими методами. В Госдуме грозили повысить для них ставки НДФЛ и запретить работать из-за рубежа. Глава Минцифры Максут Шадаев еще в декабре называл такую меру преждевременной. Но крупные IT-корпорации уже стали вводить ее сами. По данным СМИ, с лета она действует в «Лаборатории Касперского» и «Сбере».

А недавно такое правило ввели в VK, мотивировав безопасностью данных. В редких случаях подобные ограничения действительно оправданы, считает председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов: «Ограничения актуальны для айтишников, которые занимаются обслуживанием госинформсистем, систем персональных данных и так далее. Просто есть требования по защите информации, и их надо соблюдать. Может быть дополнительная угроза, если администраторы системы находятся где-то вне локальной сети организации.

Про соцсеть затрудняюсь сказать. Что касается банков — несомненно, обеспечивающих системы связи фирм, наверное, тоже. В отношении разработчиков, конечно, нет. Тот, кто занимается разработкой, не сопровождает эти системы. Чтобы была утечка, не надо находиться в другом государстве. Всегда можно настроить VPN, и никто толком не отличит, работаю я из какой-то европейской страны или из Ярославля.

Надо, наоборот, максимально привлекать на работу в Россию иностранцев, причем удаленно».

Вскоре ограничение на работу из-за рубежа может ввести московский офис еще одного российского IT-гиганта, входящего в топ-3 самых дорогих компаний рунета. Сотрудница компании на условиях анонимности сообщила, что ее руководство попросило уехавших сотрудников вернуться в Россию, объяснив это тем, что «нужно находиться в регионе развития бизнеса и знать, как он живет».

По словам собеседницы “Ъ FM”, из-за нововведения некоторые ее коллеги уволились. И наверняка долго искать работу им не пришлось, говорит гендиректор компании «Интемс» Алексей Титов: «Все-таки мотивация отъезда была не финансовая. Такие специалисты так или иначе востребованы. Есть определенные сокращения в крупнейших компаниях — в тех же самых Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), Google.

Но на них свет клином не сошелся. Например, специалистам, которые наряду со своей основной специальностью обладают хорошим уровнем английского, будет проще найти работу на локальном рынке, где они уже находятся. Если мы говорим про джунов, начинающих IT-специалистов, у них могут возникнуть проблемы. Но такие же могут быть и в России».

При этом о дефиците кадров на внутреннем рынке отрасль говорила весь прошлый год. По разным данным, в 2022-м уехали и остались за границей 70-100 тыс. айтишников. В корпорациях, запрещающих удаленку из-за рубежа, для особо ценных кадров делают исключения. С ними, как пишет признанный иноагентом The Bell, о формате работы договариваются индивидуально. Качество сервиса или продукта в результате таких ограничений все равно будет падать, уверен основатель и гендиректор «Бюро цифровых технологий» Виталий Зарубин:

«Любая компания — это ресурсы. Она не про то, чтобы отделить одних от других. Разработка будет вестись не так качественно, как хотелось бы, не в те сроки. Страдать будут в первую очередь конечные клиенты.

Если организация предъявляет такие условия, разработчик спустя две недели найдет другую, где не будет ограничений, например, на Кипре или где-то еще.

Как правило, компании из топ-10 имеют возможность демпинговать стоимость специалистов, в то время как мелкие вынуждены переплачивать, чтобы забрать хорошие кадры. На самом деле немногие разработчики борются за зарплату. Среди основных причин смены работы обычно называют интересный международный проект и возможность роста».

В России в том году зарплаты не упали только у самых опытных разработчиков. По данным HeadHunter, предложения для начинающих программистов и так называемых мидлов в среднем снизились на 11-13%, до 100 тыс. руб. и 160 тыс. руб. соответственно. Вкупе с запретом удаленки из-за рубежа такой тренд, считают собеседники “Ъ FM”, создает дополнительные риски. Неудовлетворенные уровнем зарплат российские специалисты, даже не выезжая за границу, могут наняться на удаленную работу в зарубежные IT-компании.

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Елизавета Скобцова