Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 9 марта

12:39. Губернатор Воронежской области Александр Гусев хочет уравнять в правах добровольцев и мобилизованных в части получения единоразовой выплаты 120 тыс. руб. и всех региональных льгот, в том числе для членов их семей.

11:42. Орловская область формирует еще пять посылок для участников СВО.

10:37. Глава Брянской области Александр Богомаз: система ПВО сбила беспилотник в районе поселка Навля.

09:59. Вчера в Беловском районе Курской области простились с 35-летним Олегом Бородой из села Кондратовка, который проходил военную службу в ЧВК «Вагнер», рассказал глава Беловского района Николай Волобуев.

8:35. «Громкие звуки, похожие на хлопки», раздававшиеся в Лебедянском районе Липецкой области, не были взрывами, сообщил глава района Роман Ченцов: «Предположительно хлопки возникали из-за перехода самолета в сверхзвуковую скорость, сопровождающуюся “звуковым ударом”, который возникает из-за скачков давления воздуха. Ударная волна из-за разности давлений распространяется от летательного аппарата, и слышно ее может быть в радиусе более 25 км. Системы ПВО в Липецкой области не срабатывали».

08:03. 26 фермерских хозяйств Белгородской области из-за обстрелов не смогут приступить к проведению весенних полевых работ в текущем году.

7:15. В Липецкой области простились с погибшим в ходе спецоперации старшим лейтенантом Иваном Позняковым, который погиб в ходе боевых действий 24 февраля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Добровского района Анатолий Попов. По его словам, Иван Позняков посмертно награжден Орденом Мужества.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 7 марта