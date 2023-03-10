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В Воронеже, Курске, Липецке и Орле открыли центры по набору в ЧВК «Вагнер»

В 42 городах России, в том числе в Воронеже, Курске, Липецке и Орле, открылись центры по набору в частную военную компанию «Вагнер». Об этом сообщила пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина.

В Черноземье расположены пять центров, обозначенных как «клубы-сторонники ЧВК “Вагнер”»:

  • в Воронеже — два центра: школа бокса «Победоносец» и центр «Академия безопасности»;
  • в Курске — спортклуб «Три океана»;
  • в Липецке — федерация боя UNIFIGHT;
  • в Орле — клуб «Юный динамовец».

«Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью,— цитирует пресс-служба господина Пригожина.— Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом. Несмотря на колоссальное сопротивление ВСУ, мы будем идти вперед. Несмотря на палки в колесах, которые нам втыкаются на каждом шагу, мы преодолеем это вместе».

Как Евгений Пригожин приызвал белгородский и курский бизнес «не препятствовать» сотрудникам в обучении боевым навыкам — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин

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