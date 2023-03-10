Запустил Panzerfaust соседям

Верховный суд ЛНР приговорил к 13 годам строгого режима украинского военнослужащего Максима Буткевича, обстрелявшего жилой дом в Северодонецке из противотанкового гранатомета Panzerfaust-3. Ему также предстоит выплатить компенсацию пострадавшим. Осужденный, бывший журналист, который по мобилизации оказался в ВСУ, признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Украинский военнослужащий Максим Буткевич на допросе Фото: Следственный комитет РФ Украинский журналист Максим Буткевич на месте происшествия Фото: Следственный комитет РФ Следующая фотография 1 / 2 Украинский военнослужащий Максим Буткевич на допросе Фото: Следственный комитет РФ Украинский журналист Максим Буткевич на месте происшествия Фото: Следственный комитет РФ

По результатам расследования, проведенного Следственным комитетом России (СКР), 46-летнему уроженцу Киева Максиму Буткевичу было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 и ч. 2 ст. 105, ст. 356 и ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом; применение запрещенных средств и методов ведения войны; умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Отметим, что дело Максима Буткевича было расследовано довольно быстро и стало одним из первых, которое суд ЛНР рассмотрел в соответствии с российскими законами. Параллельно в производстве республиканских судов находятся дела, возбужденные по законам самой ЛНР и даже Украины.

В СКР установили, что Маским Буткевич оказался в ВСУ по мобилизации, а с марта 2022 года, став командиром взвода отдельного специального батальона «Берлинго» в звании лейтенанта, принимал участие в боевых действиях в Донбассе.

По данным СМИ, до военной службы Максим Буткевич окончил факультет философии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Затем получил степень магистра искусств в Великобритании, работал на ряде украинских телеканалов (во время Евромайдана — ведущим «Громадского ТВ», финансируемого США и Нидерландами крупнейшего интернет-канала страны) и BBC.

Известность в России он получил летом 2014 года, когда в Telegram и на телевизионных каналах появился отрывок записи его выступления, в котором говорилось о 1,5 млн «лишних» людей в Донбассе. По утверждениям российских СМИ, журналист призывал к их убийству, в украинской версии говорилось лишь о безработице в регионе.

В плен Максим Буткевич попал в июле 2022 года в так называемом Горском котле. В районе этого городка в ЛНР, по данным Минобороны РФ, была разгромлена крупная группировка украинских войск, порядка 800 человек попали в плен, более 1 тыс. погибли.

Инкриминируемые ему деяния лейтенант Буткевич совершил 4 июня, на следующий день после того как его подразделение было переброшено в Северодонецк. В уголовном деле офицера особо отмечается, что в тот момент в городе уже шли бои, но в районе улицы Гагарина, где в одном из домов расположились украинские спецназовцы, боестолкновений не было — там оставалось мирное население и работала гражданская инфраструктура. Взвод под командованием лейтенанта занял одну из квартир на втором этаже дома.

Около 17 часов, говорится в уголовном деле, увидев из окна в подъезде дома напротив мирных граждан, Максим Буткевич «с целью устрашения» решил произвести в их направлении выстрел из противотанкового гранатомета

Гранатомет Panzerfaust-3 выпускается с 1978 года и стоит на вооружении армий нескольких стран, в том числе Германии. Он представляет собой относительно современную версию знаменитого «Фаустпатрона», которым были вооружены немецкие войска во время Второй мировой войны.

Максим Буткевич взял у подчиненного военнослужащего сам гранатомет и гранаты к нему. Выбрав боеприпас с осколочной боевой частью, предназначенный для поражения именно людей, а не техники, офицер выстрелил в дверь подъезда, но промахнулся, и граната взорвалась метрах в десяти от дома, ранив двух женщин — мать и дочь — и выбив окна.

Военный, по данным следствия, сам признался в стрельбе по гражданским, а затем, когда его вывезли на место происшествия, под видеозапись показал, как все произошло.

Согласно показаниям потерпевших, они спустились вниз, чтобы переждать обстрел под лестницей, где-то неподалеку рвались минометные мины. Около 17 часов перед их домом раздался взрыв, и женщины были ранены в ноги осколками, которые пробили дверь. Кроме того, пострадала квартира на первом этаже. Строительная экспертиза оценила ущерб, нанесенный жилью, прежде всего выбитые взрывной волной окна, в 63 тыс. руб.

Вынося приговор, суд признал показания подсудимого Буткевича и свидетелей, которые легли в его основу, достоверными и согласующимися друг с другом. У суда, говорится в приговоре, они не вызвали никаких сомнений, поскольку были получены с соблюдением необходимых требований уголовно-процессуального законодательства России.

За покушение на убийство суд назначил Максиму Буткевичу 12 лет, за запрещенные методы ведения войны — 10 лет и 2 года за поврежденное имущество.

Путем частичного сложения наказаний бывший телеведущий был осужден на 13 лет строгого режима. После вступления приговора в силу УФСИН по ЛНР определит, куда отправить украинца для отбытия наказания. На территории самой республики, согласно сайту ведомства, имеется четыре исправительные колонии.

Кроме того, суд взыскал с осужденного полную стоимость ремонта квартиры, по 1 млн руб. в пользу каждой из раненых, а вот сумму иска мужчины, который добивался компенсации морального вреда, сократил на 300 тыс. руб., признав его требования завышенными. Ему по приговору Максим Буткевич остался должен 700 тыс. руб. Впрочем, выплат от осужденного потерпевшие могут и не дождаться. Во всяком случае, оплату услуг адвоката из-за неплатежеспособности клиента суд возложил на федеральный бюджет.

Николай Сергеев