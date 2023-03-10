«Мартин» приценился к картофелю

Воронежские власти раскрыли детали проекта по созданию недалеко от облцентра производства картофеля фри, который могут реализовать совладельцы крупного поставщика снеков «Мартин». Компания планирует вложить 1,46 млрд руб. в строительство завода в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр», чтобы наладить выпуск 30 тыс. т замороженного картофеля фри, долек и картофельных котлет в год. Инвесторы рассчитывают занять 15% российского рынка, но другие игроки также наращивают производство, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Через два года под Воронежем могут начать производить картофель фри

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Через два года под Воронежем могут начать производить картофель фри

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подробности проекта ООО «Домфри» (учреждено структурами совладельцев компании «Мартин», членов семьи Бабоян, в Рогачевке Новоусманского района в сентябре 2022 года) стали известны в ходе вчерашней встречи гендиректора компании Акопа Петросяна с губернатором Александром Гусевым. Компания планирует вложить в проект 1,46 млрд руб. собственных средств. Юрлицо намерено выпускать замороженный картофель фри, дольки и картофельные котлеты. Предполагается создание 125 рабочих мест; целью проекта называется «импортозамещение и насыщение потребительского рынка продуктами отечественной торговой марки». Первую продукцию должны отгрузить в 2025 году, выйти на проектную мощность — в 2028-м.

По словам руководителя областного департамента экономразвития Данила Кустова, для строительства предприятия власти предлагают 5 га в особой экономической зоне «Центр». По данным „Ъ“, речь идет об участке рядом с землей под проект ООО «Пекарни Черноземья» (планирует в ОЭЗ производство пончиков). Необходимые энергоресурсы компании смогут предоставить после расширения пропускной способности газотранспортной сети и реконструкции водозабора.

В «Домфри» считают, что смогут занять 15% российского рынка картофеля фри. Предпосылками для реализации проекта инвесторы называют рост потребительского рынка «в полтора раза с 2020 года», а также «повышение объемов закупки замороженного картофеля на внешних рынках» (в странах СНГ) при одновременном сокращении импорта из Нидерландов, Польши, Германии и Франции. Влияние на спрос оказывает и «развитие сетей ресторанов быстрого питания». Среди потребителей называются крупнейшие рестораны и кафе Воронежа, а также федеральные торговые сети.

Основным рынком сбыта должны стать регионы Центрального федерального округа, но не исключен и «выход на зарубежные рынки стран СНГ и арабских стран». Срок окупаемости проекта в «Домфри» оценивают в шесть лет. Будет ли использоваться местное сырье, представители компании пока не раскрывают.

Впервые о реализации проекта стало известно в сентябре 2022 года, когда структуры «Мартина» учредили в Новоусманском районе ООО «Домфри» с основным видом деятельности «переработка и консервирование картофеля». В Воронежской области у инвесторов «Мартина» уже действует комплекс по производству грибов «Воронежский шампиньон» (в Новоусманском районе). «Воронежский шампиньон» также управляет аналогичным комплексом в Краснодарском крае.

«Мартин» в первую очередь известен как производитель семечек, сухариков и орехов под одноименным брендом. Также выпускает напитки, соусы, макаронные изделия, пиво, кофе. В 2021 году выручка основного юрлица ООО «Мартин» осталась на уровне 12,3 млрд руб., более поздние финпоказатели не раскрываются.

При сохранении текущего объема производства картофеля фри в России «Домфри» могло бы занять заявленные 15% в структуре отечественного выпуска этой продукции. Однако производство картофеля фри в России растет. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2022 году в стране выпустили 124,5 тыс. т этой продукции, что на 16,5% больше, чем в 2021-м.

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько отметил, что в 2023 году ожидается «очень серьезный рост производства замороженного картофеля фри»: «В прошлом году с ним были некоторые проблемы. Все те, кто ходит в наши фастфуды, это ощутили. В этом году, надеемся, будет серьезная прибавка»,— сказал господин Рылько на недавней конференции «Где маржа — 2023». Дополнительно комментировать перспективы рынка профильные эксперты ИКАР в беседе с «Ъ-Черноземье» не стали, сославшись на «сложную ситуацию в стране».

До 2022 года импорт в РФ обработанного картофеля достигал 100 тыс. т в год. По оценке исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, потенциал российского рынка переработки картофеля не удовлетворен (вчера представители союза были недоступны). По данным NielsenIQ, в январе-августе 2022 года продажи мороженого картофеля снижались на 3,3% в натуральном выражении и росли на 24,2% в деньгах год к году.

По сведениям Минсельхоза, в 2022 году сбор картофеля в России увеличится до 6,8 млн т против 6,6 млн т годом ранее. В Воронежской области в 2022 году, по данным Воронежстата, было получено 485,6 тыс. т картофеля — 76,3% к уровню прошлого года. Однако для производства картофеля фри подходят не все сорта.

Олег Мухин