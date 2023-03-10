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«Мартин» приценился к картофелю

Совладельцы поставщика снеков могут вложить 1,5 млрд рублей в производство под Воронежем

Воронежские власти раскрыли детали проекта по созданию недалеко от облцентра производства картофеля фри, который могут реализовать совладельцы крупного поставщика снеков «Мартин». Компания планирует вложить 1,46 млрд руб. в строительство завода в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр», чтобы наладить выпуск 30 тыс. т замороженного картофеля фри, долек и картофельных котлет в год. Инвесторы рассчитывают занять 15% российского рынка, но другие игроки также наращивают производство, отмечают эксперты.

Через два года под Воронежем могут начать производить картофель фри

Через два года под Воронежем могут начать производить картофель фри

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Через два года под Воронежем могут начать производить картофель фри

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подробности проекта ООО «Домфри» (учреждено структурами совладельцев компании «Мартин», членов семьи Бабоян, в Рогачевке Новоусманского района в сентябре 2022 года) стали известны в ходе вчерашней встречи гендиректора компании Акопа Петросяна с губернатором Александром Гусевым. Компания планирует вложить в проект 1,46 млрд руб. собственных средств. Юрлицо намерено выпускать замороженный картофель фри, дольки и картофельные котлеты. Предполагается создание 125 рабочих мест; целью проекта называется «импортозамещение и насыщение потребительского рынка продуктами отечественной торговой марки». Первую продукцию должны отгрузить в 2025 году, выйти на проектную мощность — в 2028-м.

Как инвесторы «Мартина» начинали воронежский проект по производству картофеля фри

По словам руководителя областного департамента экономразвития Данила Кустова, для строительства предприятия власти предлагают 5 га в особой экономической зоне «Центр». По данным „Ъ“, речь идет об участке рядом с землей под проект ООО «Пекарни Черноземья» (планирует в ОЭЗ производство пончиков). Необходимые энергоресурсы компании смогут предоставить после расширения пропускной способности газотранспортной сети и реконструкции водозабора.

В «Домфри» считают, что смогут занять 15% российского рынка картофеля фри. Предпосылками для реализации проекта инвесторы называют рост потребительского рынка «в полтора раза с 2020 года», а также «повышение объемов закупки замороженного картофеля на внешних рынках» (в странах СНГ) при одновременном сокращении импорта из Нидерландов, Польши, Германии и Франции. Влияние на спрос оказывает и «развитие сетей ресторанов быстрого питания». Среди потребителей называются крупнейшие рестораны и кафе Воронежа, а также федеральные торговые сети.

Основным рынком сбыта должны стать регионы Центрального федерального округа, но не исключен и «выход на зарубежные рынки стран СНГ и арабских стран». Срок окупаемости проекта в «Домфри» оценивают в шесть лет. Будет ли использоваться местное сырье, представители компании пока не раскрывают.

Впервые о реализации проекта стало известно в сентябре 2022 года, когда структуры «Мартина» учредили в Новоусманском районе ООО «Домфри» с основным видом деятельности «переработка и консервирование картофеля». В Воронежской области у инвесторов «Мартина» уже действует комплекс по производству грибов «Воронежский шампиньон» (в Новоусманском районе). «Воронежский шампиньон» также управляет аналогичным комплексом в Краснодарском крае.

«Мартин» в первую очередь известен как производитель семечек, сухариков и орехов под одноименным брендом. Также выпускает напитки, соусы, макаронные изделия, пиво, кофе. В 2021 году выручка основного юрлица ООО «Мартин» осталась на уровне 12,3 млрд руб., более поздние финпоказатели не раскрываются.

При сохранении текущего объема производства картофеля фри в России «Домфри» могло бы занять заявленные 15% в структуре отечественного выпуска этой продукции. Однако производство картофеля фри в России растет. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2022 году в стране выпустили 124,5 тыс. т этой продукции, что на 16,5% больше, чем в 2021-м.

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько отметил, что в 2023 году ожидается «очень серьезный рост производства замороженного картофеля фри»: «В прошлом году с ним были некоторые проблемы. Все те, кто ходит в наши фастфуды, это ощутили. В этом году, надеемся, будет серьезная прибавка»,— сказал господин Рылько на недавней конференции «Где маржа — 2023». Дополнительно комментировать перспективы рынка профильные эксперты ИКАР в беседе с «Ъ-Черноземье» не стали, сославшись на «сложную ситуацию в стране».

До 2022 года импорт в РФ обработанного картофеля достигал 100 тыс. т в год. По оценке исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, потенциал российского рынка переработки картофеля не удовлетворен (вчера представители союза были недоступны). По данным NielsenIQ, в январе-августе 2022 года продажи мороженого картофеля снижались на 3,3% в натуральном выражении и росли на 24,2% в деньгах год к году.

Как сменились собственники завода по производству картофеля фри в Липецкой области

По сведениям Минсельхоза, в 2022 году сбор картофеля в России увеличится до 6,8 млн т против 6,6 млн т годом ранее. В Воронежской области в 2022 году, по данным Воронежстата, было получено 485,6 тыс. т картофеля — 76,3% к уровню прошлого года. Однако для производства картофеля фри подходят не все сорта.

Олег Мухин

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