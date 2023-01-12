Картошка очистилась от голландцев

К началу 2023 года завершился процесс перехода к российским собственникам активов нидерландской компании Lamb-Weston/Meijer в регионах Черноземья — крупнейшего производства замороженного картофеля фри в ОЭЗ «Липецк» и профильного хозяйства в Тамбовской области. Их новыми бенефициарами стали топ-менеджеры группы «Белая дача», которая была сооснователем обоих проектов. Компании были переименованы, а завод провел ребрендинг, выбрав название We Fry, но оставшись, впрочем, в прежней стилистике. Эксперты прогнозируют рост производства на фоне увеличившегося в 2022-м урожая картофеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство картофеля фри под Липецком будет развиваться под новым брендом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Производство картофеля фри под Липецком будет развиваться под новым брендом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доли в уставном капитале запущенного в 2018 году на территории ОЭЗ «Липецк» совместного предприятия нидерландской Lamb-Weston/Meijer V.O.F. и группы «Белая дача» Виктора Семенова распределились между топ-менеджерами российского сооснователя проекта, сообщается в данных базы Kartoteka.ru. Юрлицо завода ООО «ЛВМ Рус» (ранее «Лэм Уэстон Белая дача») было переименовано в ООО «Ви фрай». Его учредителями теперь выступают руководящая предприятием с 2014 года Ирина Ван дер Берг (ранее Шацкая, 6,25%), а также экс-гендиректор «Белой дачи» и партнер господина Семенова Владимир Цыганов (18,85%, ранее владел долей в 25,1%). Доля вышедшей из проекта в сентябре 2022 года нидерландской LWM CIS B.V. в 74,9% остается на балансе самого ООО «Ви фрай» и контролируется его менеджментом. Все три доли, как и часть активов завода, заложены в ВТБ.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Ви фрай» получило в 2021 году 1,5 млрд руб. чистой прибыли (816,7 млн руб. годом ранее) при выручке в 8,2 млрд руб. (5,1 млрд руб. в 2020-м). Более актуальные финпоказатели не публиковались. Мощность предприятия составляет до 100 тыс. т в год, исходя из этого оно считается крупнейшим производителем картофеля фри в России. Основными покупателями являются крупнейшие сети быстрого питания, включая McDonald’s (с 2022 года «Вкусно и точка») и Burger King.

Одновременно предприятие проводит ребрендинг, отказываясь от символики бывшего мажоритарного владельца Lamb-Weston/Meijer в пользу нового бренда We Fry, впрочем, схожего по фирменному стилю и цветовому оформлению со старым. На бывшем российском сайте нидерландской компании lwmrus.com уже используется новое название компании.

Высокопоставленный источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти отметил, что на этих шагах завершился «процесс перехода предприятия к российским собственникам». По информации собеседника «Ъ-Черноземье», даже неформального контроля над активом у Lamb-Weston/Meijer не остается:

«Этот тот случай, когда иностранный совладелец вышел из бизнеса полностью. Предприятие на сегодня работает стабильно, загружено заказами, экономических проблем у него нет».

Госпожа Ван дер Берг в течение двух дней не ответила на звонки «Ъ-Черноземье».

Аналогичные изменения произошли в картофелеводческом хозяйстве ООО «ЛВМ фарминг» в селе Татаново Тамбовской области. Оно было переименовано в ООО «Ви гроу», владельцем 100% долей вместо «ЛВМ Рус» стал «Ви фрай». В тамбовской компании тоже остался прежний менеджмент: ей с 2015 года продолжает руководить Артем Беляев, ранее возглавлявший также ООО «Белая дача Тамбов».

ООО «Ви гроу» завершило 2021 год с выручкой в 265,1 млн руб. (181,9 млн руб. в 2020-м) и чистой прибылью в 13,4 млн руб. (34,6 млн руб. убытков годом ранее). Более актуальные финпоказатели не раскрываются.

В июле 2021 года Lamb Weston/Meijer подписала с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым соглашение о намерениях инвестировать более 13 млрд руб. в расширение производства замороженного картофеля до 225 тыс. т в год и новое направление по производству картофельных хлопьев. Запуск второй очереди на тот момент был запланирован на 2023 год. Под расширение ООО «ЛМВ Рус» получило в ВТБ кредитную линию с лимитом на 11 млрд руб. на восемь лет, однако в 2023-м проект может осложниться судебным конфликтом с банком. Накануне компания обратилась в столичный арбитражный суд с иском к ВТБ на 1,6 млрд руб. Иск пока не принят судом, поэтому его подробности не раскрываются.

В пресс-службе ВТБ сказали «Ъ-Черноземье», что ознакомятся с требованиями оппонента и прокомментируют их после того, как иск будет принят к производству.

У липецких переработчиков картофеля не должно возникать проблем с сырьем. По оценке Минсельхоза РФ, в 2022 году сбор картофеля в России в товарном секторе увеличился до 7,2 млн т против 6,6 млн т в 2021-м, несмотря на «сложные погодные условия во время уборки в некоторых регионах».

Как прогнозируют в Картофельном союзе, по итогам 2023-2024 годов объемы переработки картофеля на чипсы и фри могут почти удвоиться относительно прошлогодних показателей 2021-го, несмотря на уход из РФ зарубежных инвесторов, поскольку их место оперативно заняли российские компании. Исполнительный директор союза Алексей Красильников говорил «Агроинвестору», что у выпущенной в России продукции из картофеля, в том числе фри, есть экспортный потенциал: «Мы сможем реализовывать продукцию переработки картофеля не только на внутреннем рынке, но и на внешнем, а также производить продукцию с высокой добавленной стоимостью».

Сергей Калашников