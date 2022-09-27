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Коммерсантъ FM
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У инвесторов запахло жареным

«Мартин» может начать выпуск картофеля фри

На фоне ухода из России крупных иностранных производителей картофеля фри этим бизнесом начали интересоваться новые инвесторы. Крупный поставщик снеков «Мартин» запланировал такой проект в Воронежской области. Рестораторы испытывают нехватку местных производителей картофеля фри, но у инвесторов могут возникнуть сложности с закупкой оборудования.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Структуры владельцев крупного производителя снеков «Мартин» учредили 21 сентября этого года в Воронежской области ООО «Домфри», следует из данных ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности новой компании — переработка и консервирование картофеля. В «Мартине» подробностей о новом проекте в пятницу не предоставили.

«Мартин» в первую очередь известен как производитель семечек, сухариков и орехов под одноименным брендом. Также выпускает напитки, соусы, макаронные изделия, пиво, кофе. Включает сельхозпредприятия в Краснодарском крае и Воронежской области, управляет комплексом по производству грибов «Воронежский шампиньон» мощностью 12 тыс. тонн в год. В 2021 году выручка ООО «Мартин» осталась на уровне 12,3  млрд руб. Основными владельцами группы считаются члены семьи Бабоян.

«Мартин» задумался о проекте по переработке картофеля на фоне ухода с российского рынка крупных профильных иностранных инвесторов. Структуры голландской Lamb Weston / Meijer вышли из капитала липецкого производителя картофеля фри «ЛВМ Рус», который развивали совместно с экс-гендиректором «Белой дачи» Владимиром Цыгановым. А канадская McCain передала проект строительства своего завода картофеля фри в Тульской области «Маккейн Фудс Рус» Василию Стародубцеву. Представитель «ЛВМ Рус» и господин Стародубцев отказались от комментариев.

Старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Варвара Сердюкова считает, что на фоне текущих сложностей с импортом и неудовлетворенного спроса на картофель фри потенциал у новых проектов в этом секторе существует. В ГК «Шоколадница» также видят потребность в новых поставщиках картофеля фри. Сейчас группа на фоне нехватки местного продукта и роста цен прорабатывает поставки картофеля фри из Египта. В сети «Вкусно — и точка», которая управляет бывшими ресторанами McDonald`s в РФ, также сообщили о потребности в российских поставщиках. Ранее сеть вывела картофель фри из меню ряда точек из-за сложностей с поставками. В российской сети Burger King на вопросы не ответили.

Крупнейшим производителем картофеля фри в России считается «ЛВМ Рус» с мощностью 100 тыс. тонн продукции в год. McCain планировала строить завод для выпуска до 150 тыс. тонн продукта в год. Импорт в РФ обработанного картофеля до текущего кризиса был на уровне около 100 тыс. тонн в год. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что потенциал рынка переработки картофеля в России не удовлетворен и действующие предприятия также планируют расширение мощностей. По его словам, спрос на картофельные продукты в магазинах есть и сети быстрого питания тоже сохраняют планы развития. По данным NielsenIQ, с января по конец августа продажи мороженого картофеля снижались на 3,3% в натуральном выражении и росли на 24,2% в деньгах год к году.

Кроме того, продолжает господин Красильников, у выпущенного в России картофеля фри есть экспортный потенциал. На европейских предприятиях воду для промывки картофеля используют несколько раз, из-за чего на производствах может образовываться неприятный запах, а у российских площадок такой проблемы почти нет, поясняет он. У переработчиков также не должно возникнуть проблем с сырьем. По оценкам Минсельхоза, в 2022 году сбор картофеля увеличится до 6,8 млн тонн против 6,6 млн тонн годом ранее.

Но, по словам источника “Ъ” на рынке, сложности могут возникнуть с закупкой оборудования для производства картофеля фри. После ухода McDonald`s, отмечает он, у крупных поставщиков линий для выпуска продукции появились определенные ограничения в сотрудничестве с российскими компаниями, потому инвесторам приходится искать альтернативные пути обеспечения предприятий.

Анатолий Костырев

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