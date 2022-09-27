У инвесторов запахло жареным

На фоне ухода из России крупных иностранных производителей картофеля фри этим бизнесом начали интересоваться новые инвесторы. Крупный поставщик снеков «Мартин» запланировал такой проект в Воронежской области. Рестораторы испытывают нехватку местных производителей картофеля фри, но у инвесторов могут возникнуть сложности с закупкой оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Структуры владельцев крупного производителя снеков «Мартин» учредили 21 сентября этого года в Воронежской области ООО «Домфри», следует из данных ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности новой компании — переработка и консервирование картофеля. В «Мартине» подробностей о новом проекте в пятницу не предоставили.

«Мартин» в первую очередь известен как производитель семечек, сухариков и орехов под одноименным брендом. Также выпускает напитки, соусы, макаронные изделия, пиво, кофе. Включает сельхозпредприятия в Краснодарском крае и Воронежской области, управляет комплексом по производству грибов «Воронежский шампиньон» мощностью 12 тыс. тонн в год. В 2021 году выручка ООО «Мартин» осталась на уровне 12,3 млрд руб. Основными владельцами группы считаются члены семьи Бабоян.

«Мартин» задумался о проекте по переработке картофеля на фоне ухода с российского рынка крупных профильных иностранных инвесторов. Структуры голландской Lamb Weston / Meijer вышли из капитала липецкого производителя картофеля фри «ЛВМ Рус», который развивали совместно с экс-гендиректором «Белой дачи» Владимиром Цыгановым. А канадская McCain передала проект строительства своего завода картофеля фри в Тульской области «Маккейн Фудс Рус» Василию Стародубцеву. Представитель «ЛВМ Рус» и господин Стародубцев отказались от комментариев.

Старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Варвара Сердюкова считает, что на фоне текущих сложностей с импортом и неудовлетворенного спроса на картофель фри потенциал у новых проектов в этом секторе существует. В ГК «Шоколадница» также видят потребность в новых поставщиках картофеля фри. Сейчас группа на фоне нехватки местного продукта и роста цен прорабатывает поставки картофеля фри из Египта. В сети «Вкусно — и точка», которая управляет бывшими ресторанами McDonald`s в РФ, также сообщили о потребности в российских поставщиках. Ранее сеть вывела картофель фри из меню ряда точек из-за сложностей с поставками. В российской сети Burger King на вопросы не ответили.

Крупнейшим производителем картофеля фри в России считается «ЛВМ Рус» с мощностью 100 тыс. тонн продукции в год. McCain планировала строить завод для выпуска до 150 тыс. тонн продукта в год. Импорт в РФ обработанного картофеля до текущего кризиса был на уровне около 100 тыс. тонн в год. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что потенциал рынка переработки картофеля в России не удовлетворен и действующие предприятия также планируют расширение мощностей. По его словам, спрос на картофельные продукты в магазинах есть и сети быстрого питания тоже сохраняют планы развития. По данным NielsenIQ, с января по конец августа продажи мороженого картофеля снижались на 3,3% в натуральном выражении и росли на 24,2% в деньгах год к году.

Кроме того, продолжает господин Красильников, у выпущенного в России картофеля фри есть экспортный потенциал. На европейских предприятиях воду для промывки картофеля используют несколько раз, из-за чего на производствах может образовываться неприятный запах, а у российских площадок такой проблемы почти нет, поясняет он. У переработчиков также не должно возникнуть проблем с сырьем. По оценкам Минсельхоза, в 2022 году сбор картофеля увеличится до 6,8 млн тонн против 6,6 млн тонн годом ранее.

Но, по словам источника “Ъ” на рынке, сложности могут возникнуть с закупкой оборудования для производства картофеля фри. После ухода McDonald`s, отмечает он, у крупных поставщиков линий для выпуска продукции появились определенные ограничения в сотрудничестве с российскими компаниями, потому инвесторам приходится искать альтернативные пути обеспечения предприятий.

Анатолий Костырев