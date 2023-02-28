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Коммерсантъ FM
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Spotify заменил лайк в виде «сердечка» на «плюс»

Стриминговый сервис Spotify изменил вид иконки, с помощью которой пользователи добавляют композицию или альбом в медиатеку. Теперь вместо «сердечка» пользователи будут нажимать на значок в виде «плюса». Новая кнопка также объединила функцию лайка и добавления в плейлисты.

Если пользователь захочет добавить трек к себе в медиатеку, он сможет один раз нажать на «плюс», значок которого после этого сменится на галочку на зеленом фоне. При повторном нажатии на значок можно будет выбрать, в какие плейлисты добавить композицию.

Как заявляют разработчики, новая функция призвана облегчить интерфейс сервиса и сделать процесс добавления песни или подкаста в медиатеку более удобным. Новый значок лайка появится на iOS и Andoid в ближайшее время. В настоящее время Spotify недоступен для российских пользователей без VPN. Ранее сервис ушел с российского рынка из-за начала боевых действий на Украине.

Евгений Федуненко

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