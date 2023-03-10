«Чистополье» ищет место подсолнечникам

Рост рентабельности в переработке масличных стимулирует появление новых проектов в отрасли. Строительство маслоэкстракционного завода запланировал агрохолдинг «Чистополье» сына вице-премьера РФ Марата Хуснуллина — Альберта Хуснуллина, управляющий в Татарстане более 100 тыс. га земли и молочными фермами. В условиях ограниченного экспорта сырья переработчики подсолнечника работают с хорошей доходностью, но в долгосрочной перспективе ситуация может ухудшиться, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Агрохолдинг «Чистополье» Альберта Хуснуллина, сына вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, планирует заняться производством растительных масел в Татарстане. Это следует из опубликованной в профиле холдинга на HeadHunter вакансии руководителя службы по переработке масличных. От кандидата требуется знание технологии переработки подсолнечника, рапса и сои, а в его обязанности входит организация работы маслоэкстракционного завода, хранения и отгрузки продукции. Источник “Ъ” в отрасли знает, что «Чистополье» рассматривает выход в этот сегмент, но подробности он не сообщил. В офисе «Чистополья» “Ъ” не ответили.

На середину 2022 года в состав «Чистополья» входило десять сельхозпредприятий в Татарстане, включая семь мясных и молочных ферм, а общая площадь сельхозугодий превышала 100 тыс. га. Согласно Союзу производителей молока Татарстана, в 2022 году холдинг выпустил более 28 тыс. тонн сырого молока. Также «Чистополье» выращивает картофель и овощи, сообщал Минсельхозпрод региона.

Крупнейшим переработчиком масличных в Татарстане считается Казанский маслоэкстракционный завод, входящий в ГК «Нэфис», созданную депутатом Госдумы Иреком Богуславским. По собственным данным, предприятие может перерабатывать до 1 млн тонн масличных и выпускать до 450 тыс. тонн растительного масла в год. А у ГК «Русагро» есть завод в соседней Самарской области мощностью переработки 1,27 тыс. тонн масличных в сутки. Один из собеседников “Ъ” на рынке опасается, что появление в Татарстане еще одного крупного производства растительного масла может вызвать резкий рост конкуренции за сырье и перегреть рынок.

Хотя владелец корпорации «Био-тон» Эдуард Зернин считает, что в Татарстане может быть ниша для второго крупного маслоэкстракционного завода. По его словам, «Чистополье», скорее всего, обеспокоено перспективами сбыта урожая масличных, поэтому задумалось о развитии переработки. «Наша компания находилась в такой же ситуации несколько лет назад, пока в Самарской области не началось строительство нового завода»,— сказал господин Зернин.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько добавляет, что Татарстан расположен вблизи сельскохозяйственной зоны, где подсолнечник — основная культура, а также выращиваются рапс и лен. Выпускаемое в регионе масло, по его словам, теоретически может поставляться не только на внутренний рынок, но и экспортироваться по Волге через Каспийский бассейн в Иран.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что после введения по факту запретительной пошлины на экспорт подсолнечника рентабельность переработчиков резко выросла, с чем и может быть связано появление новых проектов в отрасли. Сегодня Поволжье — основной производитель подсолнечника в России, и проблем с обеспечением сырьем у новых мощностей вокруг региона быть не должно, добавляет он. Но, подчеркивает господин Сизов, текущая удачная конъюнктура для маслозаводов, скорее всего, окажется временной, так как сокращение доходов аграриев от экспортных ограничений приведет к снижению площадей под подсолнечником, урожая и, как следствие, росту цен на сырье для переработчиков. По данным «Совэкона», за первые четыре месяца текущего сезона в России выпущены рекордные 2,8 млн тонн растительных масел против 2,4 млн годом ранее.

Анатолий Костырев