Собиратель земель татарстанских

В списке крупнейших владельцев сельхозземель в России может появиться новый участник. Агрохолдинг «Чистополье» Альберта Хуснуллина, сына вице-премьера Марата Хуснуллина, смогла собрать в Татарстане до 150 тыс. га земель и заметно увеличить число мясных и молочных ферм. Потенциал для наращивания земельного банка сохраняется, но выход за пределы региона может ухудшить управляемость бизнесом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Агрохолдинг «Чистополье» Альберта Хуснуллина, сына вице-премьера Марата Хуснуллина, может войти в список крупнейших владельцев сельхозземель в России. Как следует из профиля «Чистополье» на портале HeadHunter, холдинг собрал свыше десяти сельхозпредприятий в семи районах Татарстана, включая семь мясных и молочных ферм, а общая площадь сельхозугодий превысила 100 тыс. га.

Источник “Ъ” на аграрном рынке подтвердил, что «Чистополье» активно наращивает земельный банк и его размер уже может быть на уровне 150 тыс. га. В рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель, по версии BEFL от июля 2022 года, 150 тыс. га соответствует 36-му месту, а 100 тыс. га — последней, 60-й строчке. Гендиректор холдинговой компании «Чистополье» Гумер Закиров не ответил на вопросы “Ъ”. В офисе компании также не предоставили комментарий.

О создании «Чистополье» с хозяйствами площадью более 20 тыс. га стало известно осенью 2021 года. По словам источника “Ъ” среди сельхозпроизводителей Татарстана, ряд активов «Чистополье» ранее могли входить в местный холдинг «Ак Барс». По данным BEFL, у того на июль было более 350 тыс. га сельхозземель в регионе. В «Ак Барс» комментарий “Ъ” также не предоставили. «Совэкон» оценивает стоимость пашни в Татарстане исходя из цен в соседних субъектах РФ в диапазоне от 30 тыс. до 50 тыс. руб. за 1 га. Таким образом, активы «Чистополье» можно оценить в диапазоне от 3 млн до 7,5 млрд руб.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что российские агрохолдинги при наличии ресурсов могут наращивать земельный банк почти без ограничений. У лидеров рынка под контролем уже примерно по 1 млн га, отмечает он. Но, по словам эксперта, для управляемости относительно небольшим агрохолдингом предпочтительнее все же иметь активы в пределах одного региона, иначе приходится договариваться о субсидиях сразу с несколькими региональными администрациями.

Как отмечают в BEFL, даже при ограниченном количестве предложений рынок M&A в секторе растениеводства с 2021 года до начала 2022 года оставался активным. Крупные агрохолдинги продолжили расширение земельных банков, а суммарный показатель первой десятки вырос более чем на 300 тыс. га, указывают там. Более заметными также становятся агрохолдинги Поволжья и Уральского федерального округа, сказано в обзоре аналитиков. По данным BEFL, в центре и на юге России цены на пашню за этот период выросли на 30–50%, а в некоторых регионах — почти в два раза. На благоприятную ситуацию в секторе в целом некритично повлияли рост себестоимости производства, введение квот и экспортных пошлин на зерно и масличные и засуха в некоторых ключевых аграрных регионах, отмечают в BEFL.

Хотя директор «Совэкона» Андрей Сизов указывает, что растениеводческие хозяйства в регионах к востоку от Волги исторически работали с небольшой рентабельностью, а растущая себестоимость и усиление регулирования в секторе в последние годы могли еще ухудшить ситуацию. Развитие животноводства в текущих условиях выглядит перспективнее, тем более что на рынке молока все еще есть неудовлетворенный спрос, добавляет он. По данным Национального союза производителей молока и ИЦ Milknews, Татарстан занимает первое место среди российских регионов по производству сырого молока: в 2021 году показатель остался на уровне 1,94 млн тонн. Источник “Ъ” в отрасли добавляет, что в регионе также ожидается строительство ряда новых молочных комплексов. Дмитрий Рылько также говорит, что в Татарстане можно развивать агробизнес, ориентированный на производство молока и мяса, выращивать рапс, картофель и овощи, тогда как пшеница в регионе выходит среднего или фуражного качества.

Анатолий Костырев