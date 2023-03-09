Полковнику рассекретили свидетеля и срок

Как стало известно «Ъ», в судебном процессе по уголовному делу экс-начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева, обвиняемого в связях с местным бандподпольем и помощи боевикам при совершении двух терактов в московском метро в 2010 году, произошли существенные изменения. Тайный свидетель обвинения, выступавший под псевдонимом «С .С. Степанов», рассекретил себя сам, заявив, что он, отбывающий пожизненное заключение за причастность к терроризму Магомед Нуров, оговорил подсудимого Исаева. На ход процесса это, впрочем, не повлияло: гособвинитель все равно запросил для фигуранта пожизненное заключение, а его защита пообещала бороться за оправдание во всех инстанциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаев во время заседания суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший начальник ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаев во время заседания суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как пояснил «Ъ» защитник подсудимого Эльдар Хастинов, идущий во 2-м Западном окружном военном суде процесс дал все основания усомниться в обоснованности предъявленных полковнику Исаеву обвинений. В первую очередь из-за претерпевших существенные изменения показаний ключевых свидетелей обвинения.

Обвинения в возможной причастности полковника Исаева к терактам 13-летней давности строились главным образом на показаниях бывших дагестанских боевиков, пойманных в разное время и приговоренных затем к длительным срокам заключения.

Те, в свою очередь, не обвиняли офицера в связях с бандподпольем напрямую, а лишь ссылались в своих показаниях на слова «соратников, якобы осведомленных о теневой деятельности начальника ОМВД по Кизлярскому району Исаева».

Проверить эти данные не удалось, поскольку все первоисточники были уничтожены в спецоперациях по ликвидации северокавказского подполья, а уже на судебном процессе выяснилось, что и косвенные свидетели не готовы подтвердить свои слова в суде.

Так, например, довольно странно повел себя Пархудин Ахмедов, приговоренный в июне 2011 года Верхсудом Дагестана к пожизненному заключению за участие в двух терактах возле здания РОВД Кизляра, совершенных 31 марта 2010 года. Пархудин Ахмедов зарядил бомбы шрапнелью и привез двух террористов-смертников к милицейскому зданию, которые, взорвавшись, погубили 12 человек, включая начальника отдела Виталия Ведерникова.

В ноябре 2020 года, уже отбыв почти десять лет в лагере «Вологодский пятак», Пархудин Ахмедов заявил о связях полковника Исаева с его бандой, а оказавшись в окружном военном суде в качестве свидетеля — неожиданно замолчал. По данным участников процесса, боевик подробно рассказал присутствующим о структуре дагестанских бандформирований в начале 2000-х годов и об их уничтоженных в разные годы лидерах, а когда его спросили о криминальной роли подсудимого Исаева, не дал сколько-нибудь вразумительных ответов по сути дела.

Другой свидетель обвинения и вовсе устроил на процессе настоящее шоу. Магомед Нуров был пойман в дагестанском Хасавьюрте только в ноябре 2020 года, а в феврале прошлого года приговорен к пожизненному заключению тем же окружным военным судом. Суд признал его виновным в совершении двойного теракта на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года, в котором погиб 41 человек и были ранены 160 пассажиров. Сам Магомед Нуров не участвовал в подготовке и реализации акций напрямую, однако помог боевикам, сопровождавшим в Москву смертниц Марьям Шарипову и Джанет Абдурахманову, скрыться в дагестанских лесах уже после совершения терактов.

Интересно, что ключевой свидетель по делу полковника Исаева Магомед Нуров, давший показания сразу после задержания, более двух лет числился в материалах как «секретный свидетель Степанов С. С.». Благодаря ему частично засекретили даже судебный процесс. Во всяком случае, председательствующий судья Константин Репета еще на предварительных слушаниях сообщил участникам, что 2 тома уголовного дела из 150 содержат закрытые данные, поэтому на время их оглашения слушатели будут удалены. Когда же это произошло, Магомед Нуров рассекретился сам.

Выступая на процессе, свидетель потребовал сообщить присутствующим свои настоящие установочные данные и заявил, что у него нет сведений о причастности Гази Исаева к бандформированиям.

Таким образом, главным свидетелем обвинения стал Юсуп Гасанов, осужденный на 15 лет за убийство начальника Центра противодействия экстремизму при МВД Дагестана Шевкета Куджаева, совершенное осенью 2010 года. Он рассказал суду, что сам лично знал Гази Исаева как честного человека, однако слышал от своих друзей-боевиков, что полковник собирает криминальную мзду с владельцев кирпичных заводов в районе, а однажды до смерти забил подозреваемого на допросе.

Представитель Генпрокуратуры Роман Болдырев тем не менее попросил военный суд приговорить Гази Исаева, обвиняемого Главным следственным управлением СКР в двух терактах, а также членстве в банде и оргпреступном сообществе (ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 209, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), к пожизненному лишению свободы.

Как пояснил гособвинитель, подсудимый был членом ОПС северокавказских боевиков «Имарат Кавказ» (признан террористическим и запрещен в РФ), созданного в 2007 году террористом Доку Умаровым для «совершения дестабилизирующих обстановку в стране преступлений и создания на территории России шариатского государства». Эта организация, по данным обвинения, отличалась сплоченностью, наличием жесткой иерархической структуры, единым руководством, дисциплиной и жестокостью, а ее идеологией было «извращенное трактование ислама».

Как следовало из обвинения, полковник Гази Исаев систематически оказывал услуги главарям ОПС Магомедали Вагабову и Ахмеду Рабаданову. Он заранее сообщал им о начале спецопераций и помогал перемещаться по Дагестану, избегая досмотров. В начале 2010 года подсудимый, по данным обвинения, лично перевез в своем автомобиле Магомедали Вагабова для его участия в сходке боевиков, посвященной подготовке терактов в московском метро. В марте того же года, как полагает Генпрокуратура, Гази Исаев лично сопроводил смертницу Шарипову до автостанции в Кизляре и посадил ее на рейсовый автобус до Москвы, хотя и знал, что она прячет бомбу под одеждой.

Адвокат подсудимого Эльдар Хастинов рассказал «Ъ», что защита предоставила суду документы, свидетельствующие о том, что сопровождать смертницу на акцию ее доверитель не мог, поскольку в этот день лежал в больнице. Защита, напомним, настаивает на невиновности Гази Исаева. По ее версии, полковник как раз активно боролся с бандформированиями, а боевики, которых удалось поймать в результате им же спланированных операций, оговорили его из мести.

На очередном заседании военного суда, которое состоится 14 марта, полковник Исаев скажет свое последнее слово, а еще через два дня судья Константин Репета огласит вынесенный ему приговор.

Сергей Машкин