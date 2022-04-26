Полицейский служил террористам не хуже, чем родине

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Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование громкого уголовного дела экс-начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева. По версии следствия, полковник состоял в оргпреступном террористическом сообществе северокавказских боевиков и 12 лет назад помог им совершить два теракта в московском метро, в которых погиб 41 человек. Защита Гази Исаева сейчас знакомится с материалами уголовного дела, но при этом полагает, что следствие еще идет. По ее мнению, о завершении расследования можно будет говорить лишь после того, как обвиняемый поговорит со своим предполагаемым подельником, отбывающим сейчас пожизненное заключение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гази Исаев (крайний справа) изучит 150 томов, собранных следствием

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Гази Исаев (крайний справа) изучит 150 томов, собранных следствием

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как пояснил “Ъ” близкий к расследованию источник, ГСУ СКР завершило следственные действия с Гази Исаевым, предъявив ему обвинение в окончательной редакции, и полковник вместе со своим адвокатом начал ознакомление со 150 томами своего дела. Список претензий следствия к бывшему полковнику впечатляет. По версии СКР, 12 лет назад офицер был членом оргпреступного сообщества северокавказских боевиков под руководством Магомедали Вагабова, состоял в вооруженной группе-банде Абаса Рамазанова и помог им совершить два теракта в московском метро (ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 209, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Из обвинения следует, что авторитетный начальник райотдела полиции в 2009–2010 годах фактически прикрывал членов дагестанского бандподполья и даже развозил их по территории республики на своем автомобиле. В марте 2010 года, по версии СКР, офицер подвез на автостанцию в Кизляре террористку-смертницу с уже спрятанной под ее одеждой самодельной бомбой. Оттуда преступница вместе с еще одной смертницей на рейсовом автобусе отправилась в Москву в сопровождении нескольких сообщников-мужчин, а 29 марта женщины подорвали себя на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», погубив в общей сложности 41 человека.

Двумя днями позже двойной теракт с использованием смертников-мужчин был совершен в Кизляре. Один из них подъехал на заминированной «Ниве» к зданию районного ОВД, не сумел пробиться через заграждения и активировал бомбу, когда его автомобиль заблокировали полицейские. Второй боевик подорвал себя в группе оперативников и следователей, приехавших на место первого теракта. Общее количество жертв террористической атаки на Кизляр составило 12 человек, однако о возможной связи организаторов двух двойных терактов — Магомедали Вагабова и Абаса Рамазанова — с главным районным полицейским тогда никто даже предположить не мог.

В течение следующих трех лет лидеры бандподполья и большинство участников терактов были уничтожены при проведении спецопераций. Некоторых удалось поймать и привлечь к ответственности. Так, например, в июне 2011 года Верховный суд Дагестана приговорил к пожизненному заключению боевика Пахрудина Ахмедова, который нарезал арматуру для снаряжения шрапнелью «кизлярских» бомб и сопровождал мужчин-смертников в их последний путь. В ноябре 2020 года был пойман еще один предполагаемый участник мартовских терактов 2010 года, Магомед Нуров. Сам он в атаках на Москву и Кизляр задействован не был, однако уже после совершения акций помогал террористам скрыться в дагестанских лесах. В феврале этого года Второй западный окружной военный суд приговорил Магомеда Нурова к традиционному для террористов пожизненному заключению.

Интересно, что лишь в ноябре 2020 года, когда боевик Нуров только попал в СИЗО, а боевик Ахмедов уже отсидел в колонии почти десять лет, оба решили рассказать следствию о своей «крыше» в дагестанской полиции. После того как показания арестованного и осужденного подтвердил третий, засекреченный под псевдонимом Степанов С. С. свидетель, сотрудники ФСБ сразу вылетели в Кизляр для задержания и доставки в Москву начальника местного отдела МВД Гази Исаева.

Расследование его уголовного дела велось почти 17 месяцев, однако проделанная работа все равно не устроила полковника и его защитника. Как пояснил “Ъ” адвокат обвиняемого Эльдар Хастинов, его клиент не сотрудничал с дагестанским бандподпольем, а как раз наоборот — вел непримиримую борьбу с боевиками на территории вверенного ему Кизлярского района. Именно Гази Исаев, по словам защитника, организовал спецоперацию по задержанию Пахрудина Ахмедова и тот исключительно в отместку «сделал» его своим сообщником. По мнению адвоката Хастинова, расследование и сейчас нельзя считать завершенным, поскольку обвинение строится «только на словах осужденных террористов и засекреченных свидетелей», а ходатайство его клиента о проведении очных ставок с ними так и не было удовлетворено. В СКР претензии защиты не считают существенными.

Сергей Машкин