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Коммерсантъ FM
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Полицейский не признал боевиков

Экс-начальника РОВД судят за связь с террористическим подпольем

Второй западный окружной военный суд в Москве начал рассматривать по существу уголовное дело экс-начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева. СКР считает полковника полиции членом оргпреступного сообщества северокавказских боевиков, а также обвиняет его в бандитизме и подготовке весной 2010 года двух терактов в московском метро, в которых погиб 41 человек (ст. 210, 209 и 205 УК РФ). Сам подсудимый вину не признает и утверждает, что его уголовное преследование строится только на показаниях двух приговоренных к пожизненному заключению террористов.

Гази Исаев

Гази Исаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Гази Исаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как стало известно из процесса, судить полковника Исаева будет тройка военных судей под председательством Константина Репеты. Сам он пояснил участникам заседания, что процесс будет проходить в открытом режиме, но его придется периодически закрывать от слушателей, поскольку два из 150 томов уголовного дела являются секретными. Председательствующий также сообщил, что помимо материалов обвинения в процессе будут рассмотрены и гражданские иски девяти потерпевших к подсудимому. Нанесенный им, предположительно, совершенными полковником Исаевым преступлениями моральный и материальный вред потерпевшие оценили в общую сумму более 24 млн руб. Кроме того, судья Репета рассказал присутствующим, что интересы подсудимого в процессе будут отстаивать профессиональный адвокат и общественный защитник, в роли которого выступит сын Гази Исаева Азиз.

Как следовало из озвученного прокурором Романом Болдыревым обвинительного заключения, полицейский Исаев был членом оргпреступного сообщества северокавказских боевиков «Имарат Кавказ» (организация признана террористической и запрещена в РФ), созданного в октябре 2007 года Доку Умаровым для совершения дестабилизирующих обстановку в стране преступлений и образования на территории России шариатского государства. Эта запрещенная организация, по словам гособвинителя, отличалась сплоченностью, наличием четкой иерархической структуры, единым руководством, дисциплиной и жестокостью, а ее идеологией было «извращенное трактование ислама».

По версии обвинения, экс-начальник кизлярского райотдела полиции Исаев как член дагестанского структурного подразделения «Имарата» стал систематически оказывать услуги главарям группировки Магомадали Вагабову и Ахмеду Рабаданову. Он заблаговременно сообщал боевикам Кизлярского района о начале проведения спецопераций против них и помогал таким образом уходить от преследования. Благодаря своему служебному положению полковник Исаев, по версии обвинения, помогал вооруженным террористам перемещаться по Дагестану, избегая при этом досмотров.

Как пояснил прокурор, в начале 2010 года полковник Исаев лично перевез на своем автомобиле лидера дагестанских боевиков Магомедали Вагабова для участия последнего в сходке террористов, посвященной подготовке взрывов в московском метро. В марте того же года подсудимый, по версии следствия, сопроводил до автостанции в Кизляре и посадил на рейсовый автобус до Москвы одну из взорвавшихся позже в метро смертниц. При этом полицейский, как полагает обвинение, знал, что под одеждой террористки спрятана бомба, и осознавал общественную опасность своих действий.

Напомним, 29 марта 2010 года две приехавшие из Дагестана преступницы подорвали себя на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры», погубив в общей сложности 41 человека. Двумя днями позже двойной теракт с использованием уже смертников-мужчин был совершен в Кизляре. Один из них активировал закрепленное на теле взрывное устройство перед зданием районного ОВД, а второй подорвал себя рядом с участниками следственно-оперативной группы, приехавшими на место первого теракта. Жертвами двух взрывов в Кизляре стали 12 человек. При этом ни московские, ни кизлярские теракты с главой районного ОВД тогда никто не связывал.

Сам подсудимый Исаев свою причастность к инкриминируемым преступлениям отрицал, а возбуждение против него уголовного дела объяснил местью дагестанских боевиков, которых он сам в свое время вычислил, поймал и передал следствию. «Обвинение ложное, уголовное дело — заказное. Я здесь потому, что хотел посадить главу администрации района и главного вора»,— эмоционально заявил подсудимый. Стоит отметить, что обвинения против Гази Исаева действительно построены главным образом на показаниях свидетелей из числа участников московского и кизлярского терактов. Двое из них — Пахрудин Ахмедов, снаряжавший бомбы шрапнелью и сопровождавший на акцию смертников в Кизляре, а также Магомед Нуров, помогавший скрыться сообщникам московских террористок, свидетельствовали против Гази Исаева уже будучи приговоренными к пожизненным срокам заключения. Третий свидетель, проходящий по делу под псевдонимом Степанов С. С., неизвестен, поскольку его установочные данные засекречены.

Сергей Машкин

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