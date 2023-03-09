Объявленный в розыск экс-глава Василеостровского района Петербурга не смог оспорить свой арест

Бывший глава Василеостровского района Эдуард Ильин пытался оспорить решение суда о его заочном аресте по обвинению в получении взятки. Соответствующая информация появилась на сайте Городского суда.

9 января экс-чиновник был объявлен в розыск, его местонахождение неизвестно. Заседание прошло в феврале, апелляция не повлияла на решение предыдущей инстанции.

Напомним, что Василеостровский район Санкт-Петербурга в начале декабря возглавил бывший начальник региональной Росгвардии. Губернатор Александр Беглов уволил Эдуарда Ильина 10 декабря. За день до снятия с должности Следственный комитет возбудил в его отношении уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что суд арестовал имущество экс-главы Василеостровского района Эдуарда Ильина и его близких.

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