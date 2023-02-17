Суд арестовал имущество экс-главы Василеостровского района Эдуарда Ильина и его близких

Суд в Санкт-Петербурге наложил арест на имущество бывшего главы Василеостровского района Эдуарда Ильина, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере. Арестована также недвижимость его близких, пишет «Фонтанка».

Суд счел, что жилье фактически принадлежало Эдуарду Ильину, который пытался скрывать свои доходы. Помимо квартир на Ланском шоссе и улице Хомишина в списке арестованного жилье на Полтавкой улице, две квартиры в Москве, коттедж в Токсово и квартира на 15-й линии В. О., 24-26,а также автомобили BMW X5 сына Ильина и Suzuki Grand Vitara.

Напомним, что Василеостровский район Санкт-Петербурга в начале декабря возглавил бывший начальник региональной Росгвардии. Губернатор Александр Беглов уволил Эдуарда Ильина 10 декабря. За день до снятия с должности Следственный комитет возбудил в его отношении уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В конце января «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге заочно арестовал бывшего главу Василеостровского района Эдуарда Ильина.

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