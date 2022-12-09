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Василеостровский района Петербурга возглавил бывший начальник региональной Росгвардии

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил главу администрации Василеостровского района Эдуарда Ильина, сообщает пресс-служба Смольного. На его место назначен бывший начальник Росгвардии Петербурга и Ленобласти и врио главы городского Комитета по законности и правопорядку Михаил Соболев.

Господин Ильин официально освобождается от должности с субботы, 10 декабря. Причину кадровой перестановки в Смольном не пояснили.

Эдуард Ильин проработал в должности главы администрации района с февраля 2019 года. Господин Соболев до момента назначения занимал должность его заместителя.

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