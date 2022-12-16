Бывшего главу Василеостровского района Петербурга не могут найти после возбуждения дела о взятке

Правоохранительные органы до сих пор разыскивают бывшего главу Василеостровского района Санкт-Петербурга Эдуарда Ильина, отправленного в отставку на прошлой неделе. За день до снятия с должности Следственный комитет возбудил в его отношении уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), пишет «Фонтанка».

По версии следствия, Эдуард Ильин в течение года ежемесячно получал от бизнесменов взятки в размере 700 тыс. руб. Взятки были вознаграждением за содействие при определении подрядчиков по госзакупкам, их передавали через подчиненную. Уходу чиновника из администрации предшествовали два уголовных разбирательства о мошенничестве с подрядами на охрану и уборку василеостровских поликлиник.

На прошлой неделе «Ъ-СПб» писал, что Василеостровский района Петербурга возглавил бывший начальник региональной Росгвардии.

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