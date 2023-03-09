Захарова рассказала об оптимистическом и пессимистическом прогнозах по зерновой сделке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, если западные страны продолжат не выполнять часть зерновой сделки по экспорту из России, то прогноз на продление соглашения будет пессимистическим. Реализации оптимистичного прогноза, по ее словам, можно добиться, если зерновая сделка будет выполняться по двум направлениям. Ранее сегодня, 9 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что соглашение включает в себя «две составные части: безопасный экспорт по Черному морю украинского зерна из портов Украины и необходимое снятие всех препятствий на пути экспорта российского зерна и российских удобрений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Пакетная сделка предполагает в данном случае два направления, два трека — оба из них должны выполняться. Мы делаем все, чтобы гарантировать выполнение двух треков, двух направлений этой сделки, в этом случае прогноз оптимистичный. Если это будет бесконечно сваливаться в пике в плане невыполнения второй части сделки, тогда прогноз пессимистический»,— сказала Мария Захарова в ходе брифинга.

По словам госпожи Захаровой, очередные раунды консультаций о продлении зерновой сделки с участием российской делегации пройдут 13 марта в Женеве. В них примут участие глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

Российская сторона неоднократно критиковала реализацию соглашения об экспорте зерна из украинских портов, в том числе из-за объема поставок зерна в бедные страны. Срок его действия истекает 18 марта. Переговоры о продлении зерновой сделки должны были начаться в конце февраля. К продлению и расширению соглашения призывали ООН и США.

Подробнее о претензиях Москвы к исполнению зерновой сделки — в материале «Ъ FM» «Зерновой сделке ставят новые условия».

Милена Костерева