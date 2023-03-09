«Так просто вся эта история не закончится»

Грузинское движение «Сила народа» намерено объяснить населению пользу закона об иностранных агентах. На фоне акций протеста и международного давления парламентское большинство объявило об отзыве данных законопроектов. В свою очередь, оппозиция вызывала провластных депутатов на разговор относительно дальнейших шагов руководства страны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ситуация в Грузии остается крайне сложной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

После почти трех дней жесткого противостояния парламентское большинство обещало отозвать закон об иностранных агентах. На сегодня существует два варианта этих документов, но, как бы то ни было, именно они послужили причиной беспорядков. Хотя есть версия, что это стало последней каплей, которая переполнила чашу терпения.

Между тем процедуру рассмотрения законопроекта нельзя остановить немедленно. Хотя бы потому, что высший законодательный орган страны сейчас физически не работает. Необходимо ликвидировать последствия произошедших столкновений полиции и протестующих, привести в порядок инфраструктуру. Есть регламент, бюрократические протокольные препятствия, которые также необходимо соблюсти, иначе будут нарушены принципы парламентаризма.

Но в общем и целом принципиальное решение вроде как принято, хотя вопросы остаются. Для того чтобы найти на них ответы, оппозиция анонсировала встречу с провластными депутатами. Если что протесты могут и возобновиться. Дело в том, что представители партии власти ранее заявляли, мол, мы отзываем закон для достижения согласия в обществе, но в целом он правильный и нужный. Просто граждане не до конца понимают своего грядущего счастья — нужно без суеты все им объяснить.

Да, и никакая это не рука Москвы, а попытка защитить грузинский суверенитет, как в конце 30-х годов прошлого века в Америке.

С тех пор самая главная демократия живет с этим — и ничего. Тем не менее Запад крайне жестко на все это отреагировал. Ведь Грузия официально провозгласила курс на евроинтеграцию, а это, в частности, предусматривает одобрение западных ценностей, сотрудничество с институтами демократии и проведение необходимых реформ. И что же тогда, всю страну объявлять иностранным агентом? Подобное невозможно в принципе. Это может означать только то, что никакая интеграция не состоится.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отверг все обвинения в адрес Москвы в том, что она пытается вернуть Грузию под свое влияние и, соответственно, вдохновляет все эти законопроекты. А виноваты во всем, опять же, американцы. Это они придумали в 1938 году пресловутый закон FARA — от них все зло. При этом нужно отметить, что другим странам совсем не обязательно копировать действующий в США порядок вещей. Вернее сказать, принимать некие аналогичные версии документа.

Есть некоторые основания полагать, что так просто вся эта история не закончится. Как известно, в тюремной больнице находится Михаил Саакашвили — вопрос с его лечением и последующим освобождением также непростой. Стране действительно нужно определяться с курсом — куда, в какую сторону ей идти. Процесс этот сложный. Хуже всего раскол в обществе. Впрочем, неспокойно на всем постсоветском пространстве — не только в Грузии. И кажется, что причина этого отнюдь не американский закон об иностранных агентах.

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